Python-разработчик в тестировании

Быть частью команды Дисков и Бэкапов — это участвовать в разработке одного из крупнейших облаков в России.
Мы ищем QA-автоматизатора, который усилит команду своей экспертизой и поможет сделать сервис еще лучше.
Основные задачи на этой позиции
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Тестировать бэкэнд облачной платформы
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Создавать интеграционные и нагрузочные тесты
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Писать и проводить ревью кода тестов Rally, Tempest и других систем тестирования компонентов
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Интегрировать тесты в CI/CD
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Разрабатывать тестовую документацию (тест-кейсы, тестовые модели, сценарии)
Смело откликайтесь, если вы
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Имеете опыт работы на аналогичной позиции
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Знаете Python
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Умеете работать с ОС семейства Linux, сможете написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim
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Работали с инструментами тестирования различных уровней: pytest/unittest, cucumber/gauge, selenium/protractor
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Имеете опыт работы с системой контроля версий Git
Вашим преимуществом будет
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Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins.
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Знакомство с Openstack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним
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Опыт работы с инструментами тестирования в OpenStack: Tempest, Rally, Shaker, Browbeat
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Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризацию на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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