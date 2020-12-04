Системный администратор в команду SRE ядра облака

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.
Команда SRE облака занимается разработкой IaC для всех базовых сервисов облака, пайплайнов для доставки изменений, и отвечает за программно-аппаратную архитектуру.
Задачи на этой позиции
- Улучшать системы мониторинга компонентов облака
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Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания инфраструктурного кода и управления облаком
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Строить CI pipelines для разработчиков и проповедовать DevOps
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Помогать командам разработки проектировать новые сервисы
-
Работать с системами виртуализации и контейнеризации
От вас мы ожидаем
-
Продвинутые навыки работы с Linux системами: мониторинг, администрирование, обновление, резервное копирование и т.д.
-
Опыт работы с High Availability системами: HAProxy, Galera, RabbitMQ и другими
-
Опыт работы с Docker
-
Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
-
Практические навыки работы с Infrastructure as Code в продакшене
Будет плюсом
-
Опыт работы с виртуализацией на базе libvirt/QEMU/KVM
-
Опыт работы с Kubernetes
-
Знакомство с современными сетевыми технологиями: оверлейные сети, виртуализация сетевых функций, программная балансировка нагрузки разных уровней
-
Знакомство с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.
-
Навыки программирования на Python/Go для написания патчей и поиска проблем
-
Участие в Open Source проектах
На собеседовании мы обсудим
-
Особенности сопровождения систем, работающих в режиме 24/7
-
Системы управления конфигурациями
-
Понимание и опыт применения современных методологий разработки инфраструктурного кода, технологий CI/CD
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
Возможность работать частично или полностью удаленно
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуб
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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