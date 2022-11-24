Эксплуатация дата-центра

Инженер отдела слаботочных систем

Работа в Отделе слаботочных систем Selectel предоставляет уникальную возможность развиваться и получить опыт работы с современным оборудованием. Вы будете сталкиваться с интересными задачами, охватывающими различные области, и вовлечены как в эксплуатацию, так и в строительство новых систем.

Москва
Фиксированный
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Работа в Отделе слаботочных систем Selectel предоставляет уникальную возможность развиваться и получить опыт работы с современным оборудованием. Вы будете сталкиваться с интересными задачами, охватывающими различные области, и вовлечены как в эксплуатацию, так и в строительство новых систем.

Москва
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Контроль работ подрядных организаций по монтажу и обслуживанию слаботочных систем
  • Самостоятельный монтаж СКУД, СКС, СВН
  • Закупка материалов и оборудования
  • Администрирование серверов СКУД и СВН
  • Устранение неисправностей в работе систем

Наши ожидания:

  • Высшее техническое образование
  • Опыт работы в монтаже, эксплуатации слаботочных систем от пяти лет
  • Отличные знания работы СКУД, видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожарной сигнализации и пожаротушения
  • Знание систем Болид, Parsec
  • Опыт настройки серверов, Unix систем
  • Опыт установки ОС, настройки рейда

Будет плюсом:

  • Знание систем Macroscop, Орион ПРО, ParsecNet
  • Знание систем пожаротушения СПРУТ, Болид

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.