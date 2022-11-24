Инженер отдела слаботочных систем

Работа в Отделе слаботочных систем Selectel предоставляет уникальную возможность развиваться и получить опыт работы с современным оборудованием. Вы будете сталкиваться с интересными задачами, охватывающими различные области, и вовлечены как в эксплуатацию, так и в строительство новых систем.