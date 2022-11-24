Бухгалтер в группу внеоборотных и оборотных активов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.
Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Организация и проведение инвентаризации запасов, основных средств, нематериальных активов
- Анализ учета внеоборотных и оборотных активов на корректность и полноту отражения
- Анализ изменений законодательства в области БУ и НУ внеоборотных и оборотных активов и оперативное их внедрение
- Помощь в контроле закрытия периода, улучшении и регламентировании процессов группы
- Подготовка информации для банковских, аудиторских и налоговых проверок
Наши ожидания:
- Аналогичный опыт работы не менее 3 лет
- Знание законодательства в части бухгалтерского и налогового учета основных средств, запасов, нематериальных активов (№ 402-ФЗ, НК РФ, ФСБУ 6/2020, 26/2020)
- Опыт проведения и отражения результатов инвентаризации большого количества номенклатур
- Уверенное владение программами: 1С: Бухгалтерия 8.3, MS Excel, Word, Консультант+
- Развитые аналитические навыки и умение обрабатывать массивы данных
- Внимательность, аккуратность, ответственность, инициативность, умение работать в команде
- Понимание компонентного учета основных средств будет преимуществом
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Удобный рабочий день, гибкое начало рабочего дня с 9 до 11-00
- Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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