Финансы и юриспруденция

Бухгалтер в группу внеоборотных и оборотных активов

Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.

Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.

Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Организация и проведение инвентаризации запасов, основных средств, нематериальных активов
  • Анализ учета внеоборотных и оборотных активов на корректность и полноту отражения
  • Анализ изменений законодательства в области БУ и НУ внеоборотных и оборотных активов и оперативное их внедрение
  • Помощь в контроле закрытия периода, улучшении и регламентировании процессов группы
  • Подготовка информации для банковских, аудиторских и налоговых проверок

Наши ожидания:

  • Аналогичный опыт работы не менее 3 лет
  • Знание законодательства в части бухгалтерского и налогового учета основных средств, запасов, нематериальных активов (№ 402-ФЗ, НК РФ, ФСБУ 6/2020, 26/2020)
  • Опыт проведения и отражения результатов инвентаризации большого количества номенклатур
  • Уверенное владение программами: 1С: Бухгалтерия 8.3, MS Excel, Word, Консультант+
  • Развитые аналитические навыки и умение обрабатывать массивы данных
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, инициативность, умение работать в команде
  • Понимание компонентного учета основных средств будет преимуществом

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Удобный рабочий день, гибкое начало рабочего дня с 9 до 11-00
  • Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.