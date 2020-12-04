Продуктовый редактор

В команде маркетинга Selectel открыта позиция редактора. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования.

Уверенный технический бэкграунд не обязателен: мы дадим редактору необходимые знания и расскажем, у каких экспертов компании нужно будет запрашивать фактуру для материалов.

Ждем человека, который готов вместе с нами строить креативный контент-маркетинг в B2B-секторе.