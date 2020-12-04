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Маркетинг и PR

Продуктовый редактор

В команде маркетинга Selectel открыта позиция редактора. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования.

Уверенный технический бэкграунд не обязателен: мы дадим редактору необходимые знания и расскажем, у каких экспертов компании нужно будет запрашивать фактуру для материалов.

Ждем человека, который готов вместе с нами строить креативный контент-маркетинг в B2B-секторе.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В команде маркетинга Selectel открыта позиция редактора. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования.

Уверенный технический бэкграунд не обязателен: мы дадим редактору необходимые знания и расскажем, у каких экспертов компании нужно будет запрашивать фактуру для материалов.

Ждем человека, который готов вместе с нами строить креативный контент-маркетинг в B2B-секторе.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Писать продуктовые тексты для блога, сайта и рекламных кампаний. Переупаковывать контент для соцсетей

  • Проводить интервью с внутренними экспертами, самостоятельно собирать фактуру

  • Рассказывать про успешные кейсы клиентов, проводить с ними интервью, публиковать материалы на vc.ru

  • Придумывать новые форматы, генерить идеи для спецпроектов в медиа

  • Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Умеете создавать тексты разных форматов: от хороших заголовков для раздела сайта до написания статьи в блог

  • Умеете в инфостиль. Понимаете, как проиллюстрировать сложные тезисы примерами

  • Заботитесь об интересах пользователей и умеете их отстаивать, понимаете, как правильно рассказать пользователю о продукте

  • У вас есть опыт работы продуктовым копирайтером и/или техническим писателем

  • Опыт работы в IT компании, в B2B сегменте

  • Отличные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные.

  • Английский язык не ниже upper-intermediate

Будет плюсом

  • Опыт работы редактором в деловых изданиях или нишевых ИТ-медиа

  • Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса

  • Понимание и интерес к продуктовой разработке

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.