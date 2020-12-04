Продуктовый редактор

В команде маркетинга Selectel открыта позиция редактора. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования.
Уверенный технический бэкграунд не обязателен: мы дадим редактору необходимые знания и расскажем, у каких экспертов компании нужно будет запрашивать фактуру для материалов.
Ждем человека, который готов вместе с нами строить креативный контент-маркетинг в B2B-секторе.
Основные задачи на данной позиции
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Писать продуктовые тексты для блога, сайта и рекламных кампаний. Переупаковывать контент для соцсетей
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Проводить интервью с внутренними экспертами, самостоятельно собирать фактуру
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Рассказывать про успешные кейсы клиентов, проводить с ними интервью, публиковать материалы на vc.ru
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Придумывать новые форматы, генерить идеи для спецпроектов в медиа
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Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
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Умеете создавать тексты разных форматов: от хороших заголовков для раздела сайта до написания статьи в блог
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Умеете в инфостиль. Понимаете, как проиллюстрировать сложные тезисы примерами
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Заботитесь об интересах пользователей и умеете их отстаивать, понимаете, как правильно рассказать пользователю о продукте
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У вас есть опыт работы продуктовым копирайтером и/или техническим писателем
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Опыт работы в IT компании, в B2B сегменте
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Отличные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные.
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Английский язык не ниже upper-intermediate
Будет плюсом
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Опыт работы редактором в деловых изданиях или нишевых ИТ-медиа
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Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
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Понимание и интерес к продуктовой разработке
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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