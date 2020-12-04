Системный администратор VMware

Selectel — партнер VMware уровня Principal (максимальный уровень партнерства). Облако на базе VMware является одним из крупнейших на рынке РФ. Приглашаем системного администратора в команду, где ты сможешь поработать с полным стеком технологий VMware (vSphere, NSX, Cloud Director, vSAN, Tanzu, Horizon, VMware Cloud Foundation), а также развивать и поддерживать имеющиеся инфраструктуры и поднимать новые с нуля.