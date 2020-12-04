Системный администратор VMware

Selectel — партнер VMware уровня Principal (максимальный уровень партнерства). Облако на базе VMware является одним из крупнейших на рынке РФ. Приглашаем системного администратора в команду, где ты сможешь поработать с полным стеком технологий VMware (vSphere, NSX, Cloud Director, vSAN, Tanzu, Horizon, VMware Cloud Foundation), а также развивать и поддерживать имеющиеся инфраструктуры и поднимать новые с нуля.
Задачи на этой позиции
- Поддержка существующей инфраструктуры виртуализации
- Реагирование на события мониторинга, расследование инцидентов
- Разработка и поддержка Ansible ролей для автоматизации операций провижинга
- Участие в проектировании и разработке облачных решений для клиентов
От вас мы ожидаем
- Понимание принципов работы компьютерных сетей на разных уровнях модели OSI
- Опыт работы с ESXi/vSphere
- Опыт администрирования и конфигурирования Windows и Linux систем
- Опыт написания скриптов на Bash/Python
- Опыт работы с Ansible или другими системами управления конфигурациями
- Желание учиться и развиваться
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
Возможность работать частично или полностью удаленно
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуб
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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