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Системное администрирование

Системный администратор VMware

Selectel — партнер VMware уровня Principal (максимальный уровень партнерства). Облако на базе VMware является одним из крупнейших на рынке РФ. Приглашаем системного администратора в команду, где ты сможешь поработать с полным стеком технологий VMware (vSphere, NSX, Cloud Director, vSAN, Tanzu, Horizon, VMware Cloud Foundation), а также развивать и поддерживать имеющиеся инфраструктуры и поднимать новые с нуля.

Удаленная работа
Полный день
з/п не указана
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Selectel — партнер VMware уровня Principal (максимальный уровень партнерства). Облако на базе VMware является одним из крупнейших на рынке РФ. Приглашаем системного администратора в команду, где ты сможешь поработать с полным стеком технологий VMware (vSphere, NSX, Cloud Director, vSAN, Tanzu, Horizon, VMware Cloud Foundation), а также развивать и поддерживать имеющиеся инфраструктуры и поднимать новые с нуля.

Удаленная работа
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Поддержка существующей инфраструктуры виртуализации
  • Реагирование на события мониторинга, расследование инцидентов
  • Разработка и поддержка Ansible ролей для автоматизации операций провижинга
  • Участие в проектировании и разработке облачных решений для клиентов

От вас мы ожидаем

  • Понимание принципов работы компьютерных сетей на разных уровнях модели OSI
  • Опыт работы с ESXi/vSphere
  • Опыт администрирования и конфигурирования Windows и Linux систем
  • Опыт написания скриптов на Bash/Python
  • Опыт работы с Ansible или другими системами управления конфигурациями
  • Желание учиться и развиваться

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Возможность работать частично или полностью удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.