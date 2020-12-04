Сервисный инженер систем ОВиК

Основные задачи на данной позиции
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Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, офисных и технических сплит систем)
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Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой
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Замена вентиляторов, компрессоров
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Чистка теплообменного оборудования
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Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка
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Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (доустановка датчиков t/h, расширительных баков, новых вентилей, запорной арматуры)
Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть
- Среднее специальное или высшее техническое образование (знание основ -термо, -гидродинамики)
- Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)
- Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics
- Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок
- Умение пользоваться технической документацией
- Умение пользоваться специальными инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, манометрический коллектор)
Будет плюсом
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Опыт работы в дата-центрах, серверных. Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования
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Готовность к осуществление аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ
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Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации
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Знание систем промышленной автоматики
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Знание принципов построения систем вентиляции и проведения расчетов по расходу воздуха
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Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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