Маркетинг и PR

Продуктовый редактор

Наша большая команда бренд-медиа создает и публикует более 30 уникальных материалов в месяц. К тому же, мы готовим лендинги, презентации, баннеры, письма, курсы и кейсы, ведем соцсети и запускаем интеграции у инфлюенсеров. Мы растем и развиваемся, поэтому сейчас находимся в поисках продуктового редактора для усиления нашей дружной команды. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования. Вам предстоит создавать контент для собственных блогов - Академии Selectel и блога на vc.ru, а также курировать внутренних авторов, создавать кейсы улучшения бизнес-процессов и развития Selectel как современной и осознанной компании.
Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Наша большая команда бренд-медиа создает и публикует более 30 уникальных материалов в месяц. К тому же, мы готовим лендинги, презентации, баннеры, письма, курсы и кейсы, ведем соцсети и запускаем интеграции у инфлюенсеров. Мы растем и развиваемся, поэтому сейчас находимся в поисках продуктового редактора для усиления нашей дружной команды. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования. Вам предстоит создавать контент для собственных блогов - Академии Selectel и блога на vc.ru, а также курировать внутренних авторов, создавать кейсы улучшения бизнес-процессов и развития Selectel как современной и осознанной компании.
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разрабатывать контент-план для собственного блога на vc.ru
  • Самостоятельно писать тексты для собственных медиа, в частности Академии Selectel и блога на vc.ru
  • Работать с внутренними авторами в подготовке материалов
  • Переупаковывать материалы для блога в форматы для социальных сетей
  • Генерировать идеи для новых форматов, публикаций и инфоповодов
  • Готовить контент для лендингов и образовательных материалов, баннеров, презентаций, спецпроектов
  • Участвовать в разработке креативных концепций
  • Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics

Наши ожидания:

  • Имеете опыт работы в аналогичной должности от 2 лет
  • Умеете создавать тексты разных форматов: от CTA для баннеров до написания статьи в блог
  • Стремитесь разбираться в сложных темах, у вас есть интерес к IT
  • Критическое мышление и сильные навыки коммуникации для работы с заказчиками
  • Знание основных метрик контент-маркетинга, умение их отслеживать и анализировать
  • Умение отслеживать тренды и создавать контент, интересный конкретной целевой аудитории
  • Опыт переупаковки сложных материалов в форматы для соцсетей/карточки
  • Опыт работы с корпоративным блогом или бренд-медиа

Знание систем/программ:

  • Яндекс Метрика Google Analytics Notion

      • Будет плюсом:

      • Опыт работы с техническими материалами
      • Опыт работы редактором в деловых изданиях или нишевых ИТ-медиа
      • Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса

      Про здоровье и спорт:

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие:

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг:

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Маркетинг и PR

Менеджер по продуктовому маркетингу (PMM)

Санкт-Петербург

Маркетинг и PR

Web Designer (Senior)

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.