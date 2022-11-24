Продуктовый редактор

Наша большая команда бренд-медиа создает и публикует более 30 уникальных материалов в месяц. К тому же, мы готовим лендинги, презентации, баннеры, письма, курсы и кейсы, ведем соцсети и запускаем интеграции у инфлюенсеров. Мы растем и развиваемся, поэтому сейчас находимся в поисках продуктового редактора для усиления нашей дружной команды. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования. Вам предстоит создавать контент для собственных блогов - Академии Selectel и блога на vc.ru, а также курировать внутренних авторов, создавать кейсы улучшения бизнес-процессов и развития Selectel как современной и осознанной компании.