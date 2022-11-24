Продуктовый редактор

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Наша большая команда бренд-медиа создает и публикует более 30 уникальных материалов в месяц. К тому же, мы готовим лендинги, презентации, баннеры, письма, курсы и кейсы, ведем соцсети и запускаем интеграции у инфлюенсеров. Мы растем и развиваемся, поэтому сейчас находимся в поисках продуктового редактора для усиления нашей дружной команды. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования. Вам предстоит создавать контент для собственных блогов - Академии Selectel и блога на vc.ru, а также курировать внутренних авторов, создавать кейсы улучшения бизнес-процессов и развития Selectel как современной и осознанной компании.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать контент-план для собственного блога на vc.ru
- Самостоятельно писать тексты для собственных медиа, в частности Академии Selectel и блога на vc.ru
- Работать с внутренними авторами в подготовке материалов
- Переупаковывать материалы для блога в форматы для социальных сетей
- Генерировать идеи для новых форматов, публикаций и инфоповодов
- Готовить контент для лендингов и образовательных материалов, баннеров, презентаций, спецпроектов
- Участвовать в разработке креативных концепций
- Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics
Наши ожидания:
- Имеете опыт работы в аналогичной должности от 2 лет
- Умеете создавать тексты разных форматов: от CTA для баннеров до написания статьи в блог
- Стремитесь разбираться в сложных темах, у вас есть интерес к IT
- Критическое мышление и сильные навыки коммуникации для работы с заказчиками
- Знание основных метрик контент-маркетинга, умение их отслеживать и анализировать
- Умение отслеживать тренды и создавать контент, интересный конкретной целевой аудитории
- Опыт переупаковки сложных материалов в форматы для соцсетей/карточки
- Опыт работы с корпоративным блогом или бренд-медиа
Знание систем/программ:
- Яндекс Метрика Google Analytics Notion
- Опыт работы с техническими материалами
- Опыт работы редактором в деловых изданиях или нишевых ИТ-медиа
- Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Будет плюсом:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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