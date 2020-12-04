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Эксплуатация дата-центра

Инженер архитектурно-строительного отдела

Мы расширяем архитектурно-строительный отдел и приглашаем в команду Инженера.

Нашему новому коллеге предстоит формировать технические задания для подрядных организаций, контролировать их работу и сроки проведения работ. Так как нашими строительными объектами являются офисы и ЦОДы, то вашим преимуществом будет опыт работы с промышленными зданиями.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы расширяем архитектурно-строительный отдел и приглашаем в команду Инженера.

Нашему новому коллеге предстоит формировать технические задания для подрядных организаций, контролировать их работу и сроки проведения работ. Так как нашими строительными объектами являются офисы и ЦОДы, то вашим преимуществом будет опыт работы с промышленными зданиями.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на этой должности

  • Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции

  • Подсчет объемов строительно-монтажных работ

  • Взаимодействие с подрядными организациями

  • Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству

  • Оптимизация проектных решений

  • Разработка несложных конструктивных узлов и чертежей

  • Контроль исполнения работ подрядными организациями

  • Ведение учета выполненных работ

Наши ожидания от кандидатов

  • Знание современных технологий строительства, строительных материалов и пр.

  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства

  • Знание AutoCad, Word, Excel

  • Опыт выполнения обмерных работ и составления по ним обмерных чертежей

  • Опыт взаимодействия с подрядными организациями

  • Умение составлять грамотные технические задания на работы по ремонту/строительству зданий

  • Преимуществом будет опыт ведения тендерных процедур

  • Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат

  • Желателен опыт на аналогичной позиции от 2-х лет (или опыт работы Инженером ПТО)

  • Высшее инженерно-строительное образование (ПГС/ПЗ) будет преимуществом

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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