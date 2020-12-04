Инженер архитектурно-строительного отдела

Мы расширяем архитектурно-строительный отдел и приглашаем в команду Инженера.

Нашему новому коллеге предстоит формировать технические задания для подрядных организаций, контролировать их работу и сроки проведения работ. Так как нашими строительными объектами являются офисы и ЦОДы, то вашим преимуществом будет опыт работы с промышленными зданиями.