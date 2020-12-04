Инженер архитектурно-строительного отдела

Мы расширяем архитектурно-строительный отдел и приглашаем в команду Инженера.
Нашему новому коллеге предстоит формировать технические задания для подрядных организаций, контролировать их работу и сроки проведения работ. Так как нашими строительными объектами являются офисы и ЦОДы, то вашим преимуществом будет опыт работы с промышленными зданиями.
Основные задачи на этой должности
-
Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
-
Подсчет объемов строительно-монтажных работ
-
Взаимодействие с подрядными организациями
-
Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству
-
Оптимизация проектных решений
-
Разработка несложных конструктивных узлов и чертежей
-
Контроль исполнения работ подрядными организациями
-
Ведение учета выполненных работ
Наши ожидания от кандидатов
-
Знание современных технологий строительства, строительных материалов и пр.
-
Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
-
Знание AutoCad, Word, Excel
-
Опыт выполнения обмерных работ и составления по ним обмерных чертежей
-
Опыт взаимодействия с подрядными организациями
-
Умение составлять грамотные технические задания на работы по ремонту/строительству зданий
-
Преимуществом будет опыт ведения тендерных процедур
-
Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат
-
Желателен опыт на аналогичной позиции от 2-х лет (или опыт работы Инженером ПТО)
-
Высшее инженерно-строительное образование (ПГС/ПЗ) будет преимуществом
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Сервисный инженер
Санкт-ПетербургЭксплуатация дата-центра
Инженер по эксплуатации ЦОД
Санкт-Петербург