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Эксплуатация дата-центра

Инженер-конструктор (КЖ, КМ)

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Разработка проектной и рабочей документации (КЖ, КМ)

  • Выполнение необходимых расчетов строительных конструкций зданий и сооружений (КЖ, КМ)

  • Разработка чертежей усиления существующих конструкций

  • Контроль исполнения работ подрядными организациями (авторский надзор)

  • Взаимодействие со смежными отделами

  • Защита принятых решений

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете высшее образование по специальности: ПГС, ПЗ

  • Имеете опыт выполнения расчетов строительных конструкций зданий и сооружений (КЖ, КМ)

  • Имеете опыт участия в проектах реконструкции зданий и сооружений

  • Знаете современные технологии строительства, строительные отделочные материалы

  • Знаете законодательство, нормативно-правовые акты в области строительства

  • Уверенно работаете в программах Revit, AutoCad, Lira или SCAD

  • Имеете опыт взаимодействия с подрядными организациями

Будет плюсом

  • Опыт участия в обследовании зданий и сооружений

  • Высшее образование по специальности: ПГС, ПЗ

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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