Инженер-конструктор (КЖ, КМ)

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.
Основные задачи на данной позиции
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Разработка проектной и рабочей документации (КЖ, КМ)
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Выполнение необходимых расчетов строительных конструкций зданий и сооружений (КЖ, КМ)
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Разработка чертежей усиления существующих конструкций
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Контроль исполнения работ подрядными организациями (авторский надзор)
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Взаимодействие со смежными отделами
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Защита принятых решений
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
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Имеете высшее образование по специальности: ПГС, ПЗ
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Имеете опыт выполнения расчетов строительных конструкций зданий и сооружений (КЖ, КМ)
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Имеете опыт участия в проектах реконструкции зданий и сооружений
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Знаете современные технологии строительства, строительные отделочные материалы
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Знаете законодательство, нормативно-правовые акты в области строительства
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Уверенно работаете в программах Revit, AutoCad, Lira или SCAD
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Имеете опыт взаимодействия с подрядными организациями
Будет плюсом
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Опыт участия в обследовании зданий и сооружений
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Высшее образование по специальности: ПГС, ПЗ
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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