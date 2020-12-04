Инженер-конструктор (КЖ, КМ)

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Основные задачи на данной позиции

Разработка проектной и рабочей документации (КЖ, КМ)

Выполнение необходимых расчетов строительных конструкций зданий и сооружений (КЖ, КМ)

Разработка чертежей усиления существующих конструкций

Контроль исполнения работ подрядными организациями (авторский надзор)

Взаимодействие со смежными отделами

Защита принятых решений

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

Имеете высшее образование по специальности: ПГС, ПЗ

Имеете опыт выполнения расчетов строительных конструкций зданий и сооружений (КЖ, КМ)

Имеете опыт участия в проектах реконструкции зданий и сооружений

Знаете современные технологии строительства, строительные отделочные материалы

Знаете законодательство, нормативно-правовые акты в области строительства

Уверенно работаете в программах Revit, AutoCad, Lira или SCAD

Имеете опыт взаимодействия с подрядными организациями

Будет плюсом

Опыт участия в обследовании зданий и сооружений

Высшее образование по специальности: ПГС, ПЗ

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса