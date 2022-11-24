JS developer

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Заниматься декомпозицией и доработкой приложения для удаленного управления мобильными устройствами
- Организация и поддержка репозитория в Git
- Разработка API
- Помогать в развитии архитектуры приложения
- Развиваться и осваивать вместе с командой новые технологии, повышать уровень своих навыков
Наши ожидания:
- Опыт работы с реальными проектами или несколько pet-проектов
- Знание принципов ООП
- Опыт работы с Git
- Понимание REST
Опыт работы/хорошее понимание node.js
Будет плюсом:
- Опыт работы с adb
- Знание ОС Android и iOS
- Знание Angular.js
- Опыт работы с TypeScript
- Знакомство с SQL и NoSQL
- Опыт настройки сборки и деплоя приложения
- Понимание устройства мобильных приложений
- Желание разобраться в проектировании архитектур приложений (MVVM, MVP)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Backend-разработкаСмотреть все
Ведущий инженер-схемотехник
Санкт-ПетербургBackend-разработка
Ведущий разработчик системного ПО
Санкт-Петербург