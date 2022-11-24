Backend-разработка

JS developer

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Заниматься декомпозицией и доработкой приложения для удаленного управления мобильными устройствами
  • Организация и поддержка репозитория в Git
  • Разработка API    
  • Помогать в развитии архитектуры приложения
  • Развиваться и осваивать вместе с командой новые технологии, повышать уровень своих навыков 

Наши ожидания:

  • Опыт работы с реальными проектами или несколько pet-проектов
  • Знание принципов ООП
  • Опыт работы с Git
  • Понимание REST

  • Опыт работы/хорошее понимание node.js

Будет плюсом:

  • Опыт работы с adb
  • Знание ОС Android и iOS
  • Знание Angular.js
  • Опыт работы с TypeScript
  • Знакомство с SQL и NoSQL
  • Опыт настройки сборки и деплоя приложения
  • Понимание устройства мобильных приложений
  • Желание разобраться в проектировании архитектур приложений (MVVM, MVP)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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