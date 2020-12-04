Data Engineer в команду BI

Команда BI в Selectel входит в состав Департамента стратегии и занимается разработкой аналитических инструментов для всей компании. Мы проектируем хранилище данных (на Postgres и в Qlik), настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics), создаем приложения в Qlik Sense, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения, настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics) при помощи Airflow и Python.
Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались, поэтому находимся в поисках тебя – опытного Дата инженера, который понимает, как работать с большим объемом данных, оптимально его обрабатывать, настраивать новые интеграции и участвовать в проектировании архитектуры.
Возможен удаленный формат работы, а также в офисе Selectel в Санкт-Петербурге. Если вы готовы переехать, поможем с релокацией.
Почему у нас здорово работать
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Возможность самостоятельного проектирования архитектуры
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Использование современных технологий
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Возможность частично-удаленной работы после испытательного срока
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При желании есть возможность развивать навыки разработки аналитических приложений в Qlik Sense и/или построения DWH
Чем предстоит заниматься
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Организовывать процессы интеграции данных из различных источников (как внутренние БД, так и внешние аналитические/маркетинговые платформы) в DWH (PostgreSQL)
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Проводить рефакторинг существующих процессов загрузки, формировать предложения по улучшению архитектуры данных
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Разрабатывать и реализовывать планы миграции с инфраструктуры MS SQL на PostgreSQL
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Осуществлять мониторинг ошибок и аномалий в данных, в том числе настраивать автоматические проверки качества данных
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Подготавливать витрины данных
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Работать в команде разработчиков баз данных, что позволит вам при желании развивать навыки создания аналитических приложений в Qlik Sense и/или построения DWH
Смело откликайтесь, если у вас есть
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Опыт разработки на Python
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Опыт организации ETL-процессов
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Базовые знания архитектур хранилищ данных
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Знание SQL (PL/pgSQL, T-SQL) на хорошем уровне – знание оконных функций, динамического SQL
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Базовые навыки работы с Linux (умение писать простые bash-скрипты)
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Умение пользоваться системой контроля версий Git
Будет плюсом
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Знание Airflow 2.0
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Знание Docker, docker-compose
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Знание CI/CD (Gitlab)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса