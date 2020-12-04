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Стратегия и аналитика

Product Analyst

Совместно с командой BI-разработки Отдел проектирования аналитических решений создает аналитические инструменты для различных департаментов компании: проводит предварительный анализ данных, подготавливает ТЗ для создания аналитических приложений и сопровождает их разработку. Например, это может быть дэшборд с ключевыми показателями продукта для Продуктовой команды или приложение для выявления быстрорастущих клиентов для Департамента по работе с ключевыми клиентами. Также мы создаем человеколюбивую базу знаний для развития аналитической культуры в компании.

Сейчас в команде работает 3 человека и мы приглашаем к нам коллегу, который займется направлением продуктовой аналитики.

Работа в офисе Selectel в Санкт-Петербурге. Если вы готовы переехать, поможем с релокацией.

Москва
Гибкий график
з/п не указана
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Совместно с командой BI-разработки Отдел проектирования аналитических решений создает аналитические инструменты для различных департаментов компании: проводит предварительный анализ данных, подготавливает ТЗ для создания аналитических приложений и сопровождает их разработку. Например, это может быть дэшборд с ключевыми показателями продукта для Продуктовой команды или приложение для выявления быстрорастущих клиентов для Департамента по работе с ключевыми клиентами. Также мы создаем человеколюбивую базу знаний для развития аналитической культуры в компании.

Сейчас в команде работает 3 человека и мы приглашаем к нам коллегу, который займется направлением продуктовой аналитики.

Работа в офисе Selectel в Санкт-Петербурге. Если вы готовы переехать, поможем с релокацией.

Москва
Гибкий график
з/п не указана

Почему у нас здорово работать

  • Мы готовы использовать разные инструменты и поддерживать инициативу в команде. Вы сможете влиять на процессы и улучшать их

  • У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с разными заказчиками

  • Все члены команды вдохновлены своим делом

  • Мы полностью отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, быстро и качественно, и ценим это умение в наших кандидатах

  • Возможна частично удаленная работа после испытательного срока

Основные задачи

  • Анализ информации о продуктах Selectel

  • Разработка и проверка гипотез о продуктовой линейке компании

  • Разработка системы метрик под специфику продукта

  • Проработка концепции аналитических инструментов, написание ТЗ

  • Сопровождение процесса разработки аналитических инструментов в Qlik Sense

  • Ревью готовых инструментов на соответствие ТЗ и корректность отображаемых показателей

  • Регулярная коммуникация с продуктовыми командами

  • Самостоятельные и командные исследования с использованием полученных инструментов

  • Популяризация аналитики в компании, обучение коллег, наполнение базы знаний

Инструменты, которые мы используем

  • Qlik Sense для создания аналитических приложений и дашбордов

  • JIRA для постановки и трекинга задач

  • Confluence для создания базы знаний

  • Miro для создания визуализации к описаниям

Эта вакансия подойдет вам, если вы

  • Уже работали на аналогичной должности

  • Готовы разобраться в новых и незнакомых областях: от эффективности новой продуктовой маркетинговой кампании до окупаемости комплектующих сервера (будет плюсом, если знаете специфику IaaS, PaaS продуктов, если нет — не страшно, коллеги помогут погрузиться в специфику)

  • Можете одновременно вести несколько разных проектов

  • Готовы много общаться с коллегами и решать кросс-командные задачи (например, участвовать в обсуждениях реализации биллинга для новых услуг совместно с нашими разработчиками внутренних систем и продуктовыми командами)

  • Умеете делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)

  • Эффективно управляете временем, пользовались трекерами задач (например, досками в JIRA)

Будет плюсом, если вы

  • Разрабатывали систему метрик для продукта “с нуля”

  • Работали с BI-инструментами в качестве пользователя (еще лучше, если знаете как оно устроено внутри)

  • Умеете делать SQL-запросы

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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