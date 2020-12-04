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Сетевой инженер-аналитик

Команда развития сети приглашает инженера-аналитика.

Наша задача - аналитика любых данных и метрик, отражающих работу сети компании (полученных из систем мониторинга, систем сбора данных по сетевому трафику, статистики сетевых инцидентов). На основе этих данных требуется прогнозировать своевременные изменений в сетевой инфраструктуре и связанных с ней системах.

Мы считаем, что большую часть аварий можно спрогнозировать и предотвратить до того, как они повлияют на сервис клиентов.

Санкт-Петербург
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Команда развития сети приглашает инженера-аналитика.

Наша задача - аналитика любых данных и метрик, отражающих работу сети компании (полученных из систем мониторинга, систем сбора данных по сетевому трафику, статистики сетевых инцидентов). На основе этих данных требуется прогнозировать своевременные изменений в сетевой инфраструктуре и связанных с ней системах.

Мы считаем, что большую часть аварий можно спрогнозировать и предотвратить до того, как они повлияют на сервис клиентов.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Отдел Развития занимается

  • Разработкой и внедрением комплексных архитектурных изменений в сетевой инфраструктуре
  • Подбором и тестированием сетевого оборудования, сетевых функций/протоколов, а также программных решений, которые потенциально могут подойти для решения текущих и будущих задач Selectel
  • Проработкой сетевой части совместных проектов с коллегами из других команд Selectel
  • Развитием процессов взаимодействия, связанных с работой сети, в которые вовлечены разные функциональные команды

Почему у нас здорово работать

  • Мы работаем с самым новым топовым оборудованием ведущих сетевых вендоров и поставщиками программных решений, а наши успешные наработки сегодня это именно то, чем будут пользоваться наши клиенты завтра

  • Мы плотно сотрудничаем с другими командами и поэтому постоянно получаем знания из смежных областей, решаем задачи на стыке компетенций

  • Мы непрерывно развиваемся, наращиваем свой профессиональный уровень и экспертизу

  • У нас действительно можно влиять на выстраивание процессов не только внутри команды, но и компании

  • У нас нет микроменеджмента - вы сможете сами распределять свои задачи и свою загрузку

Основные задачи

  • Выявление аномалий для предотвращения возникновения узких мест в сетевой инфраструктуре

  • Развитие мониторинга как продукта внутри компании и интеграция с внутренними системами компании

  • Своевременные и клиентоориентированные процедуры реакций на клиентские сетевые активности и DDoS-атаки

  • Развитие API для взаимодействия с сетевым оборудованием как продукта

  • Аналитика сетевых инцидентов, помощь коллегам из смежных подразделений в решении комплексных и структурных неисправностей, при необходимости воспроизведение поведения на тестовом стенде, выявление особенностей работы оборудования и систем

  • Развитие процедур аналитики сетевого направления, разработка методик и алгоритмов для разностороннего анализа сетевой инфраструктуры

  • Взаимодействие с инженерами сетевых вендоров и сервисных партнеров по особенностям работы оборудования и ПО

  • Постоянный обмен знаниями и опытом с коллегами (ведение документации,

    выступления перед другими членами команды, подготовка обучающих материалов и многое другие)

От вас мы ожидаем

  • Знания в области сетевых технологий, опыт работы сетевым инженером

  • Знания и практический опыт по настройке и эксплуатации различных систем мониторинга и опыт в области выбора систем мониторинга

  • Опыт в области мониторинга и эксплуатации мультивендорных сетей с кол-вом более 2000 устройств

  • Опыт в комплексной аналитике данных, полученных из разных источников

  • Опыт в области внедрения процедур автоматизации

Плюсом будет

  • Опыт на позиции сетевого инженера в крупном операторе связи и/или операторе ДЦ

  • Желание работать с аналитикой и программировать

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), однако возможность полностью удаленной работы тоже есть

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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