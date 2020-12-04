Сетевой инженер-аналитик

Команда развития сети приглашает инженера-аналитика.
Наша задача - аналитика любых данных и метрик, отражающих работу сети компании (полученных из систем мониторинга, систем сбора данных по сетевому трафику, статистики сетевых инцидентов). На основе этих данных требуется прогнозировать своевременные изменений в сетевой инфраструктуре и связанных с ней системах.
Мы считаем, что большую часть аварий можно спрогнозировать и предотвратить до того, как они повлияют на сервис клиентов.
Отдел Развития занимается
- Разработкой и внедрением комплексных архитектурных изменений в сетевой инфраструктуре
- Подбором и тестированием сетевого оборудования, сетевых функций/протоколов, а также программных решений, которые потенциально могут подойти для решения текущих и будущих задач Selectel
- Проработкой сетевой части совместных проектов с коллегами из других команд Selectel
- Развитием процессов взаимодействия, связанных с работой сети, в которые вовлечены разные функциональные команды
Почему у нас здорово работать
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Мы работаем с самым новым топовым оборудованием ведущих сетевых вендоров и поставщиками программных решений, а наши успешные наработки сегодня это именно то, чем будут пользоваться наши клиенты завтра
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Мы плотно сотрудничаем с другими командами и поэтому постоянно получаем знания из смежных областей, решаем задачи на стыке компетенций
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Мы непрерывно развиваемся, наращиваем свой профессиональный уровень и экспертизу
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У нас действительно можно влиять на выстраивание процессов не только внутри команды, но и компании
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У нас нет микроменеджмента - вы сможете сами распределять свои задачи и свою загрузку
Основные задачи
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Выявление аномалий для предотвращения возникновения узких мест в сетевой инфраструктуре
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Развитие мониторинга как продукта внутри компании и интеграция с внутренними системами компании
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Своевременные и клиентоориентированные процедуры реакций на клиентские сетевые активности и DDoS-атаки
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Развитие API для взаимодействия с сетевым оборудованием как продукта
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Аналитика сетевых инцидентов, помощь коллегам из смежных подразделений в решении комплексных и структурных неисправностей, при необходимости воспроизведение поведения на тестовом стенде, выявление особенностей работы оборудования и систем
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Развитие процедур аналитики сетевого направления, разработка методик и алгоритмов для разностороннего анализа сетевой инфраструктуры
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Взаимодействие с инженерами сетевых вендоров и сервисных партнеров по особенностям работы оборудования и ПО
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Постоянный обмен знаниями и опытом с коллегами (ведение документации,
выступления перед другими членами команды, подготовка обучающих материалов и многое другие)
От вас мы ожидаем
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Знания в области сетевых технологий, опыт работы сетевым инженером
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Знания и практический опыт по настройке и эксплуатации различных систем мониторинга и опыт в области выбора систем мониторинга
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Опыт в области мониторинга и эксплуатации мультивендорных сетей с кол-вом более 2000 устройств
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Опыт в комплексной аналитике данных, полученных из разных источников
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Опыт в области внедрения процедур автоматизации
Плюсом будет
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Опыт на позиции сетевого инженера в крупном операторе связи и/или операторе ДЦ
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Желание работать с аналитикой и программировать
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), однако возможность полностью удаленной работы тоже есть
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса