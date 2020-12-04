Сетевой инженер-аналитик

Команда развития сети приглашает инженера-аналитика.

Наша задача - аналитика любых данных и метрик, отражающих работу сети компании (полученных из систем мониторинга, систем сбора данных по сетевому трафику, статистики сетевых инцидентов). На основе этих данных требуется прогнозировать своевременные изменений в сетевой инфраструктуре и связанных с ней системах.

Мы считаем, что большую часть аварий можно спрогнозировать и предотвратить до того, как они повлияют на сервис клиентов.