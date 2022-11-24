Back office

Руководитель IT-направления

Приглашаем эксперта c опытом работы для развития направления внутренних информационных систем (IT) и поддержки пользователей (helpdesk). Мы ожидаем готовность взять на себя как существующие системы, так и предложить и внедрить новые, соблюдать и улучшать процессы в компании, продвигать использование IT-систем среди сотрудников.
Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Приглашаем эксперта c опытом работы для развития направления внутренних информационных систем (IT) и поддержки пользователей (helpdesk). Мы ожидаем готовность взять на себя как существующие системы, так и предложить и внедрить новые, соблюдать и улучшать процессы в компании, продвигать использование IT-систем среди сотрудников.
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Стратегическое и тактическое планирование работы по внутренним системам
  • Руководство отделом офисного администрирования
  • Организация и контроль учета IT-ресурсов (техники, лицензий, аккаунтов и прочее)
  • Оценка текущего состояния, оптимизация, модернизация и развитие внутренней IT-инфраструктуры компании
  • Управление закупками программного и аппаратного обеспечения по данному направлению
  • Планирование, оптимизация и исполнение IT-бюджета
  • Разработка документации и внутренних регламентов, изменение существующих в соответствии с текущими реалиями
  • Взаимодействие со смежными подразделениями при определении требований и реализации проектов
  • Организация обучения подчиненных и сотрудников компании

Наши ожидания:

  • Высшее техническое образование
  • Опыт управления и построения IT-инфраструктуры от 2 лет в компаниях свыше 100 рабочих мест и свыше 2 филиалов
  • Опыт развертывания и поддержки продуктов Microsoft
  • Опыт работы с подрядчиками, опыт постановки ТЗ, контроль исполнения и качества результата
  • Знание и опыт применения современных подходов организации и обслуживания IT-инфраструктуры
  • Отличные навыки коммуникации, проактивность, инициативность

Будет плюсом:

  • Знание экосистемы продуктов Microsoft и в особенности Windows Server
  • Знакомство с системами хранения данных: вендорскими СХД (типа HPE или NetApp), и знаете, чем отличается SDS (например, CEPH) от такой СХД
  • Опыт программирования и разработки на Python - как простых скриптов, так и каких-то приложений любой сложности.
  • Опыт работы с российским ПО типа Astra Linux или системами виртуализации

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Back office

Младший специалист АХО

Москва

Back office

Специалист по сопровождению платежных операций

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.