Руководитель IT-направления

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Приглашаем эксперта c опытом работы для развития направления внутренних информационных систем (IT) и поддержки пользователей (helpdesk). Мы ожидаем готовность взять на себя как существующие системы, так и предложить и внедрить новые, соблюдать и улучшать процессы в компании, продвигать использование IT-систем среди сотрудников.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Стратегическое и тактическое планирование работы по внутренним системам
- Руководство отделом офисного администрирования
- Организация и контроль учета IT-ресурсов (техники, лицензий, аккаунтов и прочее)
- Оценка текущего состояния, оптимизация, модернизация и развитие внутренней IT-инфраструктуры компании
- Управление закупками программного и аппаратного обеспечения по данному направлению
- Планирование, оптимизация и исполнение IT-бюджета
- Разработка документации и внутренних регламентов, изменение существующих в соответствии с текущими реалиями
- Взаимодействие со смежными подразделениями при определении требований и реализации проектов
- Организация обучения подчиненных и сотрудников компании
Наши ожидания:
- Высшее техническое образование
- Опыт управления и построения IT-инфраструктуры от 2 лет в компаниях свыше 100 рабочих мест и свыше 2 филиалов
- Опыт развертывания и поддержки продуктов Microsoft
- Опыт работы с подрядчиками, опыт постановки ТЗ, контроль исполнения и качества результата
- Знание и опыт применения современных подходов организации и обслуживания IT-инфраструктуры
- Отличные навыки коммуникации, проактивность, инициативность
Будет плюсом:
- Знание экосистемы продуктов Microsoft и в особенности Windows Server
- Знакомство с системами хранения данных: вендорскими СХД (типа HPE или NetApp), и знаете, чем отличается SDS (например, CEPH) от такой СХД
- Опыт программирования и разработки на Python - как простых скриптов, так и каких-то приложений любой сложности.
- Опыт работы с российским ПО типа Astra Linux или системами виртуализации
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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