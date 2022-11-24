Руководитель IT-направления

Приглашаем эксперта c опытом работы для развития направления внутренних информационных систем (IT) и поддержки пользователей (helpdesk). Мы ожидаем готовность взять на себя как существующие системы, так и предложить и внедрить новые, соблюдать и улучшать процессы в компании, продвигать использование IT-систем среди сотрудников.