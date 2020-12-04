Technical Support Engineer

Мы приглашаем администратора в команду технической поддержки, где вы сможете поработать с интересными запросами от клиентов, которые пользуются услугами наших Дата-центров и облачной платформой, а также углубиться в изучение новых технологий и постоянно повышать свой технический уровень в дальнейшем.
Техническая поддержка в Selectel - это про
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Возможность участвовать в решении сетевых кейсов, а также прокачать свой уровень знаний сетей до CCNA
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Работу с современными продуктами и технологиями (облачные базы данных, Kubernetes)
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Возможность развернуть кластер Kubernetes, а также поработать с такими продуктами как DBaaS и Serverless
Основные задачи на этой позиции
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Решать возникающие вопросы у клиентов при обращении через тикет-систему
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Контактировать с проектными командами по вопросам работы продуктов компании
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Контролировать работу инфраструктуры с помощью систем мониторинга
Мы ожидаем, что вы
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Грамотно общаетесь как в рамках переписки, так и устно
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Не стесняетесь работать с ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, CloudLinux) на уровне продвинутого пользователя (в том числе и через консоль)
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Работали с Zabbix и Grafana
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Имеете фундаментальные знания о работе сети (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
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Готовы к интенсивному обучению на испытательном сроке и самообучению в дальнейшем
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Знаете английский язык на достаточном уровне для чтения технической документации и общения с иностранными клиентами (от Upper Intermediate и выше)
Что будет плюсом
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Навыки системного администрирования и базового программирования (bash, python)
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Опыт работы с различными системами виртуализации и оркестрации (VMware, OpenStack, KVM)
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Опыт работы в хостинг-провайдере
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Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
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Наличие сертификатов LPIC
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Сменный график работы (2/2)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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