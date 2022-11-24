Старший инженер отдела слаботочных систем (пожаротушение и потивопожарная автоматика)

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Работа в Отделе слаботочных систем Selectel предоставляет уникальную возможность развиваться и получить опыт работы с современным оборудованием. Вы будете сталкиваться с интересными задачами, охватывающими различные области, и вовлечены как в эксплуатацию, так и в строительство новых систем.
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Контроль состояния систем автоматики противопожарной защиты дата-центров и офисных зданий на площадках в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве
- Составление технических заданий на монтаж
- Контроль работ подрядных организаций, занимающихся монтажом и обслуживанием слаботочных систем
- Заказ оборудования и материалов для проводимых работ
- Составление графика работ и проверка выполнения работ в соответствии с установленными регламентами
- Настройка алгоритмов работы систем противопожарной автоматики
Наши ожидания:
- Высшее техническое образование.
- Опыт работы с системами пожаротушения и противопожарной автоматики не менее 5 лет
- Опыт в эксплуатации систем противопожарной автоматики, включая пожаротушение и дымоудаление
- Умение осуществлять монтаж, пусконаладку и эксплуатацию слаботочных систем
- Знание и опыт работы с Болид, Рубеж, Спрут, Орион Про
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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