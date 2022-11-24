Эксплуатация дата-центра

Старший инженер отдела слаботочных систем (пожаротушение и потивопожарная автоматика)

Работа в Отделе слаботочных систем Selectel предоставляет уникальную возможность развиваться и получить опыт работы с современным оборудованием. Вы будете сталкиваться с интересными задачами, охватывающими различные области, и вовлечены как в эксплуатацию, так и в строительство новых систем.

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Работа в Отделе слаботочных систем Selectel предоставляет уникальную возможность развиваться и получить опыт работы с современным оборудованием. Вы будете сталкиваться с интересными задачами, охватывающими различные области, и вовлечены как в эксплуатацию, так и в строительство новых систем.

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Контроль состояния систем автоматики противопожарной защиты дата-центров и офисных зданий на площадках в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве
  • Составление технических заданий на монтаж
  • Контроль работ подрядных организаций, занимающихся монтажом и обслуживанием слаботочных систем
  • Заказ оборудования и материалов для проводимых работ
  • Составление графика работ и проверка выполнения работ в соответствии с установленными регламентами
  • Настройка алгоритмов работы систем противопожарной автоматики

Наши ожидания:

  • Высшее техническое образование.
  • Опыт работы с системами пожаротушения и противопожарной автоматики не менее 5 лет
  • Опыт в эксплуатации систем противопожарной автоматики, включая пожаротушение и дымоудаление
  • Умение осуществлять монтаж, пусконаладку и эксплуатацию слаботочных систем
  • Знание и опыт работы с Болид, Рубеж, Спрут, Орион Про

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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