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Техническая поддержка

Практикант (Technical Support)

Приглашаем студентов на практику в нашу команду отдела технической поддержки.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Приглашаем студентов на практику в нашу команду отдела технической поддержки.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции

  • Помогать дежурной смене в обработке запросов

  • Решать реальные задачи на основе запросов клиентов

Что ещё вы можете делать

  • Проводить исследования и подготавливать отчеты на их основе

  • Воспроизводить ошибки в работе сервисов, зафиксированные клиентами

  • Устанавливать и настраивать серверы и инфраструктуру для проведения тестов

  • Писать простые скрипты

Мы ожидаем, что вы

  • Грамотно общаетесь как в рамках переписки, так и устно
  • Не стесняетесь работать с ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, CloudLinux) на пользовательском уровне (в том числе и через консоль)
  • Имеете фундаментальные знания о работе сети (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
  • Готовы к интенсивному обучению на испытательном сроке и самообучению в дальнейшем

Будет плюсом, если вы

  • Работали с различными системами виртуализации и оркестрации (VMware, OpenStack, KVM)
  • Умеете читать и интерпретировать выводы Zabbix и Grafana

Почему у нас здорово

  • Изобилие сетевых задач и возможность прокачаться до уровня CCNA
  • Возможность брать факультативные задачи и приобрести компетенции системного администратора Linux
  • Получите навыки работы с Kubernetes - вы поймёте, зачем нужен кластер и как его развернуть

Про условия работы

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкий график, от 20 часов в неделю

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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