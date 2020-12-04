Практикант (Technical Support)

Приглашаем студентов на практику в нашу команду отдела технической поддержки.

Основные задачи на этой позиции

Помогать дежурной смене в обработке запросов

Решать реальные задачи на основе запросов клиентов

Что ещё вы можете делать

Проводить исследования и подготавливать отчеты на их основе

Воспроизводить ошибки в работе сервисов, зафиксированные клиентами

Устанавливать и настраивать серверы и инфраструктуру для проведения тестов

Писать простые скрипты

Мы ожидаем, что вы

Грамотно общаетесь как в рамках переписки, так и устно

Не стесняетесь работать с ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, CloudLinux) на пользовательском уровне (в том числе и через консоль)

Имеете фундаментальные знания о работе сети (DNS, DHCP, VLAN, VPN)

Готовы к интенсивному обучению на испытательном сроке и самообучению в дальнейшем

Будет плюсом, если вы

Работали с различными системами виртуализации и оркестрации (VMware, OpenStack, KVM)

Умеете читать и интерпретировать выводы Zabbix и Grafana

Почему у нас здорово

Изобилие сетевых задач и возможность прокачаться до уровня CCNA

Возможность брать факультативные задачи и приобрести компетенции системного администратора Linux

Получите навыки работы с Kubernetes - вы поймёте, зачем нужен кластер и как его развернуть

Про условия работы

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкий график, от 20 часов в неделю

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса