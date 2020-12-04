Практикант (Technical Support)

Приглашаем студентов на практику в нашу команду отдела технической поддержки.
Основные задачи на этой позиции
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Помогать дежурной смене в обработке запросов
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Решать реальные задачи на основе запросов клиентов
Что ещё вы можете делать
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Проводить исследования и подготавливать отчеты на их основе
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Воспроизводить ошибки в работе сервисов, зафиксированные клиентами
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Устанавливать и настраивать серверы и инфраструктуру для проведения тестов
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Писать простые скрипты
Мы ожидаем, что вы
- Грамотно общаетесь как в рамках переписки, так и устно
- Не стесняетесь работать с ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, CloudLinux) на пользовательском уровне (в том числе и через консоль)
- Имеете фундаментальные знания о работе сети (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
- Готовы к интенсивному обучению на испытательном сроке и самообучению в дальнейшем
Будет плюсом, если вы
- Работали с различными системами виртуализации и оркестрации (VMware, OpenStack, KVM)
- Умеете читать и интерпретировать выводы Zabbix и Grafana
Почему у нас здорово
- Изобилие сетевых задач и возможность прокачаться до уровня CCNA
- Возможность брать факультативные задачи и приобрести компетенции системного администратора Linux
- Получите навыки работы с Kubernetes - вы поймёте, зачем нужен кластер и как его развернуть
Про условия работы
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкий график, от 20 часов в неделю
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Санкт-ПетербургТехническая поддержка
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