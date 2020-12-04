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BI

Data Engineer в команду BI

Команда BI в Selectel входит в состав Департамента стратегии и занимается разработкой аналитических инструментов для всей компании. Мы проектируем хранилище данных (на Postgres и в Qlik), настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics), создаем приложения в Qlik Sense, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения, настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics) при помощи Airflow и Python.

Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались, поэтому находимся в поисках тебя – опытного Дата инженера, который понимает, как работать с большим объемом данных, оптимально его обрабатывать, настраивать новые интеграции и участвовать в проектировании архитектуры.

Санкт-Петербург
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Команда BI в Selectel входит в состав Департамента стратегии и занимается разработкой аналитических инструментов для всей компании. Мы проектируем хранилище данных (на Postgres и в Qlik), настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics), создаем приложения в Qlik Sense, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения, настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics) при помощи Airflow и Python.

Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались, поэтому находимся в поисках тебя – опытного Дата инженера, который понимает, как работать с большим объемом данных, оптимально его обрабатывать, настраивать новые интеграции и участвовать в проектировании архитектуры.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Почему у нас здорово работать

  • Возможность самостоятельного проектирования архитектуры

  • Использование современных технологий

  • Возможность частично-удаленной работы после испытательного срока

  • При желании есть возможность развивать навыки разработки аналитических приложений в Qlik Sense и/или построения DWH

Чем предстоит заниматься

  • Организовывать процессы интеграции данных из различных источников (как внутренние БД, так и внешние аналитические/маркетинговые платформы) в DWH (PostgreSQL)

  • Проводить рефакторинг существующих процессов загрузки, формировать предложения по улучшению архитектуры данных

  • Разрабатывать и реализовывать планы миграции с инфраструктуры MS SQL на PostgreSQL

  • Осуществлять мониторинг ошибок и аномалий в данных, в том числе настраивать автоматические проверки качества данных

  • Подготавливать витрины данных

  • Работать в команде разработчиков баз данных, что позволит вам при желании развивать навыки создания аналитических приложений в Qlik Sense и/или построения DWH

Смело откликайтесь, если у вас есть

  • Опыт разработки на Python

  • Опыт организации ETL-процессов

  • Базовые знания архитектур хранилищ данных

  • Знание SQL (PL/pgSQL, T-SQL) на хорошем уровне – знание оконных функций, динамического SQL

  • Базовые навыки работы с Linux (умение писать простые bash-скрипты)

  • Умение пользоваться системой контроля версий Git

Будет плюсом

  • Знание Airflow 2.0

  • Знание Docker, docker-compose

  • Знание CI/CD (Gitlab)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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