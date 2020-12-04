Data Engineer в команду BI

Команда BI в Selectel входит в состав Департамента стратегии и занимается разработкой аналитических инструментов для всей компании. Мы проектируем хранилище данных (на Postgres и в Qlik), настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics), создаем приложения в Qlik Sense, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения, настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics) при помощи Airflow и Python.

Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались, поэтому находимся в поисках тебя – опытного Дата инженера, который понимает, как работать с большим объемом данных, оптимально его обрабатывать, настраивать новые интеграции и участвовать в проектировании архитектуры.