Системный инженер в дата-центр

Основные задачи на этой позиции
- Мониторинг работы оборудования дата-центра
- Установка и подключение серверного и сетевого оборудования
- Техническая поддержка клиентов дата-центра (тикет-система, почта)
- Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
- Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
Наши ожидания от кандидатов
-
Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat), умение работать с командной строкой
-
Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов
-
Знание основных сетевых сервисов (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
-
Знание стека протоколов TCP/IP
-
Опыт установки ОС Windows и знание основных сервисов Microsoft
-
Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
-
Опыт монтажа СКС
Будет плюсом
-
Понимание принципов работы компьютерных сетей и методов диагностики неполадок
-
Знание систем мониторинга
-
Знание основных линеек серверного и сетевого оборудования
-
Коммуникабельность, способность работать в коллективе, грамотный русский язык
-
Аккуратность и внимательность к деталям, умение структурировать полученную информацию
-
Способность быстро и самостоятельно обучаться
-
Умение читать техническую документацию на английском языке
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Ежемесячная премия по результатам работы после испытательного срока
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
На период испытательного срока график работы пятидневный, после - сменный график 2/2
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Стажер в инженерно-технический отдел
МоскваИнженеры дата-центра
Младший системный инженер в дата-центр
Москва