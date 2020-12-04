Python-разработчик в команду разработки Выделенных серверов и оборудования

Приглашаем к нам в команду Разработчика Python для развития одного из наших ключевых продуктов - Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

В своих проектах мы используем RabbitMQ, PostgreSQL, Redis, Celery, Flask, SQLalchemy, Gevent и немного Asyncio. Документируем api при помощи Swagger.