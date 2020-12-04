Поиск
Backend-разработка

Python-разработчик в команду разработки Выделенных серверов и оборудования

Приглашаем к нам в команду Разработчика Python для развития одного из наших ключевых продуктов - Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

В своих проектах мы используем RabbitMQ, PostgreSQL, Redis, Celery, Flask, SQLalchemy, Gevent и немного Asyncio. Документируем api при помощи Swagger.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Приглашаем к нам в команду Разработчика Python для развития одного из наших ключевых продуктов - Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

В своих проектах мы используем RabbitMQ, PostgreSQL, Redis, Celery, Flask, SQLalchemy, Gevent и немного Asyncio. Документируем api при помощи Swagger.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Почему у нас классно работать

  • У нас новый проект, где совсем нет легаси

  • Здесь вы получите опыт на стыке физического оборудования и разработки

  • Вы сможете влиять на решения и вносить свой вклад в глобальный проект по управлению инфраструктурой и облаками на раннем этапе

  • Если с какими то технологиями нет опыта, мы готовы помочь и научить

Задачи на этой позиции

  • Разрабатывать систему управления выделенными серверами (биллинг, управление внешними сервисами, управление сетевым оборудованием и серверами)

  • Разрабатывать внутренние вспомогательные сервисы (сбор статистики, метрики, прочие небольшие сервисы)

  • Проводить интеграцию физических серверов в облачную инфраструктуру

Наши ожидания от кандидата

  • Опыт работы на схожей позиции

  • Уверенные знания Python 3.X

  • Уверенный пользователь Linux

  • Умение тестировать свой код

  • ​​Опыт и владение инструментами командной разработки (Git, Github/Gitlab, review)

Это не обязательно, но будет плюсом

  • Знание серверного железа

  • Опыт администрирования/DevOps, работа в близких по технологиям компаниях (хостинг, дц)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Python-разработчик в команду Compute

Санкт-Петербург

Backend-разработка

Team Lead в команду облачного хранилища (Storage)

Удаленная работа

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.