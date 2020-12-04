Python-разработчик в команду разработки Выделенных серверов и оборудования

Приглашаем к нам в команду Разработчика Python для развития одного из наших ключевых продуктов - Выделенные серверы.
Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.
Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.
В своих проектах мы используем RabbitMQ, PostgreSQL, Redis, Celery, Flask, SQLalchemy, Gevent и немного Asyncio. Документируем api при помощи Swagger.
Почему у нас классно работать
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У нас новый проект, где совсем нет легаси
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Здесь вы получите опыт на стыке физического оборудования и разработки
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Вы сможете влиять на решения и вносить свой вклад в глобальный проект по управлению инфраструктурой и облаками на раннем этапе
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Если с какими то технологиями нет опыта, мы готовы помочь и научить
Задачи на этой позиции
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Разрабатывать систему управления выделенными серверами (биллинг, управление внешними сервисами, управление сетевым оборудованием и серверами)
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Разрабатывать внутренние вспомогательные сервисы (сбор статистики, метрики, прочие небольшие сервисы)
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Проводить интеграцию физических серверов в облачную инфраструктуру
Наши ожидания от кандидата
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Опыт работы на схожей позиции
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Уверенные знания Python 3.X
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Уверенный пользователь Linux
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Умение тестировать свой код
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Опыт и владение инструментами командной разработки (Git, Github/Gitlab, review)
Это не обязательно, но будет плюсом
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Знание серверного железа
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Опыт администрирования/DevOps, работа в близких по технологиям компаниях (хостинг, дц)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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