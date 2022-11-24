QA Team Lead (web)

Мы в поисках QA Team Lead в команду Разработки панели управления! который поможет нам настроить процессы тестирования интерфейсов, сформулирует стратегию тестирования и поможет командам её реализовать.

Команда разработки панели управления занимается разработкой инструментов и приложений для фронтенд-разработчиков и тестировщиков компании, преимущественно для my.selectel.ru. Отвечает за взаимодействие внутри горизонтальных команд FE и QA, следим за актуальностью используемого технологического стэка этих команд. Берет на себя задачи по разработке и тестированию тех частей панели управления my.selectel.ru, у которых нет своих выделенных фронтенд-разработчиков или QA-специалистов.

Стэк: TypeScript, Qase, Testrail, GitLab, Playwright, Sentry, PostHog, Jira

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