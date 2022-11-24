QA Team Lead (web)

Мы в поисках QA Team Lead в команду Разработки панели управления! который поможет нам настроить процессы тестирования интерфейсов, сформулирует стратегию тестирования и поможет командам её реализовать.
Команда разработки панели управления занимается разработкой инструментов и приложений для фронтенд-разработчиков и тестировщиков компании, преимущественно для my.selectel.ru. Отвечает за взаимодействие внутри горизонтальных команд FE и QA, следим за актуальностью используемого технологического стэка этих команд. Берет на себя задачи по разработке и тестированию тех частей панели управления my.selectel.ru, у которых нет своих выделенных фронтенд-разработчиков или QA-специалистов.
Стэк: TypeScript, Qase, Testrail, GitLab, Playwright, Sentry, PostHog, Jira
Эта вакансия для вас, если:
- Вы знаете, как сформулировать стратегию тестирования и помочь всем командам её реализовать!
- Любите много взаимодействовать с людьми, помогать им и делиться знаниями (от просто small talk, консультирования до помощи в найме и онбординге)
- Хотите погружаться в продуктовую часть, чтобы понимать, какие пути пользователя критичны, чтобы правильно приоритезировать покрытие тестами
На этой позиции вам предстоит:
- Сформулировать общую стратегию тестирования (как ручного, так и автоматизированного)
- Помогать продуктовым командам настраивать процесс QA внутри
- Настроить процесс релиза, требующий согласованного регрессионного тестирования между командами
- Иметь верхнеуровневое представление о том, что происходит во всем проекте
- Выработать метрики, которые помогут оценить состояние тестирования во всей панели управления, в конкретном продукте и его динамику
- Взаимодействовать с горизонтальными менеджерами других направлений (UX, FE), чтобы налаживать процесс на стыке направлений
- Организовать прозрачный процесс развития QA-инженеров
- Искать, внедрять и делиться новыми инструментами и подходами в области QA
Наши ожидания:
- Опыт работы как QA от 3 лет
- Опыт управления командой от 3 человек
- Понимание процесса разработки ПО и роли тестирования в обеспечении качества
- Опыт составления и ведения тестовой документации (написание сценариев, планов тестирования, чеклистов, метрик)
- Опыт работы с одной из TMS (например, TestRail)
- Понимание, что такое Git и как с ним работать
Будет плюсом:
- Опыт в автоматизированном тестировании от 1 года на JS/TS
- Опыт работы с GitLab CI
- Опыт работы с Playwright
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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