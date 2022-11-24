QA

QA Team Lead (web)

Мы в поисках QA Team Lead в команду Разработки панели управления! который поможет нам настроить процессы тестирования интерфейсов, сформулирует стратегию тестирования и поможет командам её реализовать.

Команда разработки панели управления занимается разработкой инструментов и приложений для фронтенд-разработчиков и тестировщиков компании, преимущественно для my.selectel.ru. Отвечает за взаимодействие внутри горизонтальных команд FE и QA, следим за актуальностью используемого технологического стэка этих команд. Берет на себя задачи по разработке и тестированию тех частей панели управления my.selectel.ru, у которых нет своих выделенных фронтенд-разработчиков или QA-специалистов.

Стэк: TypeScript, Qase, Testrail, GitLab, Playwright, Sentry, PostHog, Jira

Эта вакансия для вас, если:

  • Вы знаете, как сформулировать стратегию тестирования и помочь всем командам её реализовать!
  • Любите много взаимодействовать с людьми, помогать им и делиться знаниями (от просто small talk, консультирования до помощи в найме и онбординге)
  • Хотите погружаться в продуктовую часть, чтобы понимать, какие пути пользователя критичны, чтобы правильно приоритезировать покрытие тестами
Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Мы в поисках QA Team Lead в команду Разработки панели управления! который поможет нам настроить процессы тестирования интерфейсов, сформулирует стратегию тестирования и поможет командам её реализовать.

Команда разработки панели управления занимается разработкой инструментов и приложений для фронтенд-разработчиков и тестировщиков компании, преимущественно для my.selectel.ru. Отвечает за взаимодействие внутри горизонтальных команд FE и QA, следим за актуальностью используемого технологического стэка этих команд. Берет на себя задачи по разработке и тестированию тех частей панели управления my.selectel.ru, у которых нет своих выделенных фронтенд-разработчиков или QA-специалистов.

Стэк: TypeScript, Qase, Testrail, GitLab, Playwright, Sentry, PostHog, Jira

Эта вакансия для вас, если:

  • Вы знаете, как сформулировать стратегию тестирования и помочь всем командам её реализовать!
  • Любите много взаимодействовать с людьми, помогать им и делиться знаниями (от просто small talk, консультирования до помощи в найме и онбординге)
  • Хотите погружаться в продуктовую часть, чтобы понимать, какие пути пользователя критичны, чтобы правильно приоритезировать покрытие тестами
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Сформулировать общую стратегию тестирования (как ручного, так и автоматизированного)
  • Помогать продуктовым командам настраивать процесс QA внутри
  • Настроить процесс релиза, требующий согласованного регрессионного тестирования между командами
  • Иметь верхнеуровневое представление о том, что происходит во всем проекте
  • Выработать метрики, которые помогут оценить состояние тестирования во всей панели управления, в конкретном продукте и его динамику
  • Взаимодействовать с горизонтальными менеджерами других направлений (UX, FE), чтобы налаживать процесс на стыке направлений
  • Организовать прозрачный процесс развития QA-инженеров
  • Искать, внедрять и делиться новыми инструментами и подходами в области QA

Наши ожидания:

  • Опыт работы как QA от 3 лет
  • Опыт управления командой от 3 человек
  • Понимание процесса разработки ПО и роли тестирования в обеспечении качества
  • Опыт составления и ведения тестовой документации (написание сценариев, планов тестирования, чеклистов, метрик)
  • Опыт работы с одной из TMS (например, TestRail)
  • Понимание, что такое Git и как с ним работать

Будет плюсом:

  • Опыт в автоматизированном тестировании от 1 года на JS/TS
  • Опыт работы с GitLab CI
  • Опыт работы с Playwright

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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