Младший продуктовый редактор

Мы ищем человека, который присоединится к команде опытных редакторов, будет создавать и улучшать контент сайта Selectel, помогать в работе с внешними авторами и участвовать в пользовательских исследованиях.
Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию не боится задавать вопросы, всегда детально и основательно подходит к задаче (готов разбираться с устройством сервера или собирать информацию о пользователях), понимает разницу между делать и сделать, а в работе с текстом оперирует пользовательскими задачами.
На этой позиции вам предстоит
- Участвовать в работе с внешними авторами: помогать с документами, готовить технические задания на написание контента и заносить полученные материалы на сайт
- Помогать в создании продуктового контента. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии
- Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей
- Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами
- Участвовать в исследованиях в роли второго пилота: фиксировать наблюдения и делать выводы, которые станут основой будущих экспериментов на сайте
- Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие
Смело откликайтесь, если вы
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Знаете про информационный стиль и думаете о пользе, которую приносит ваш текст, стараетесь не писать больше необходимого
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Хотите и готовы разбираться в сложной предметной области
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Умеете работать с Wordpress
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Понимаете базовые правила верстки, композиции и SEO
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Хотите развиваться в редактуре, следить за тем, какой результат приносит контент и как сделать так, чтобы метрики сайта становились лучше
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Вам интересны исследования: вы хотите больше узнать про паттерны поведения пользователей и про то, какой контент они хотят видеть при переходе на страницу сайта
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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