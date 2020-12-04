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Маркетинг и PR

Младший продуктовый редактор

Мы ищем человека, который присоединится к команде опытных редакторов, будет создавать и улучшать контент сайта Selectel, помогать в работе с внешними авторами и участвовать в пользовательских исследованиях.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию не боится задавать вопросы, всегда детально и основательно подходит к задаче (готов разбираться с устройством сервера или собирать информацию о пользователях), понимает разницу между делать и сделать, а в работе с текстом оперирует пользовательскими задачами.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы ищем человека, который присоединится к команде опытных редакторов, будет создавать и улучшать контент сайта Selectel, помогать в работе с внешними авторами и участвовать в пользовательских исследованиях.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию не боится задавать вопросы, всегда детально и основательно подходит к задаче (готов разбираться с устройством сервера или собирать информацию о пользователях), понимает разницу между делать и сделать, а в работе с текстом оперирует пользовательскими задачами.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Участвовать в работе с внешними авторами: помогать с документами, готовить технические задания на написание контента и заносить полученные материалы на сайт
  • Помогать в создании продуктового контента. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии
  • Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей
  • Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами
  • Участвовать в исследованиях в роли второго пилота: фиксировать наблюдения и делать выводы, которые станут основой будущих экспериментов на сайте
  • Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие

Смело откликайтесь, если вы

  • Знаете про информационный стиль и думаете о пользе, которую приносит ваш текст, стараетесь не писать больше необходимого

  • Хотите и готовы разбираться в сложной предметной области

  • Умеете работать с Wordpress

  • Понимаете базовые правила верстки, композиции и SEO

  • Хотите развиваться в редактуре, следить за тем, какой результат приносит контент и как сделать так, чтобы метрики сайта становились лучше

  • Вам интересны исследования: вы хотите больше узнать про паттерны поведения пользователей и про то, какой контент они хотят видеть при переходе на страницу сайта

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.