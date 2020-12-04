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Управление продуктами

Product Manager (Managed Kubernetes)

Приглашаем продакт-менеджера для развития PaaS-продуктов компании.

Наше Облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал — поэтому мы находимся в поиске ребят, которые могут помогать ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Один из продуктов Managed Kubernetes — это продукт для инженеров, который позволяет разворачивать и управлять любыми приложениями в контейнерах, не тратя время на инфраструктуру, развертывание и обслуживание кластера, экономя ресурсы и сокращая time 2 market. Kubernetes на текущий момент самая популярная платформа для управления приложениями в контейнерах. На наш взгляд у Kubernetes есть огромный потенциал роста в России и зарубежом. Мы планируем расширять экосистему PaaS и другими смежными продуктами.

Мы ищем тех, кому интересны современные DevOps решения, тех кто любит вникать в технические детали, общаться с клиентами, следить за метриками продуктов и взаимодействовать с командами аналитики, разработки и маркетинга для достижения продуктовых целей.

Мы ожидаем, что сотрудник на этой позиции формирует свое видение на основе современных трендов инженерных практик, аналитики, потребностей клиентов, а не только исходя из своего понимания или опыта.

Санкт-Петербург
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Приглашаем продакт-менеджера для развития PaaS-продуктов компании.

Наше Облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал — поэтому мы находимся в поиске ребят, которые могут помогать ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Один из продуктов Managed Kubernetes — это продукт для инженеров, который позволяет разворачивать и управлять любыми приложениями в контейнерах, не тратя время на инфраструктуру, развертывание и обслуживание кластера, экономя ресурсы и сокращая time 2 market. Kubernetes на текущий момент самая популярная платформа для управления приложениями в контейнерах. На наш взгляд у Kubernetes есть огромный потенциал роста в России и зарубежом. Мы планируем расширять экосистему PaaS и другими смежными продуктами.

Мы ищем тех, кому интересны современные DevOps решения, тех кто любит вникать в технические детали, общаться с клиентами, следить за метриками продуктов и взаимодействовать с командами аналитики, разработки и маркетинга для достижения продуктовых целей.

Мы ожидаем, что сотрудник на этой позиции формирует свое видение на основе современных трендов инженерных практик, аналитики, потребностей клиентов, а не только исходя из своего понимания или опыта.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Формировать видение, стратегию и роадмап продукта Managed Kubernetes
  • Влиять на видение PaaS направления компании
  • Выстраивать сбор и анализ продуктовых метрик и метрик роста
  • Совместно с Продакт-маркетинг менеджером работать над позиционированием продукта и его продвижением на рынке
  • Отслеживать изменения у конкурентов и тренды в целом
  • Проводить интервью с потенциальными и существующими клиентами для определения и уточнения роадмапа
  • Определять требования и развивать возможности продукта совместно с командой разработки
  • Управлять продуктовой командой, состоящей из старшего разработчика, проектировщика интерфейсов, разработчиков, тестировщиков и системных администраторов
  • Следить за выполнением плана разработки совместно со старшим разработчиком
  • Заботиться о бюджетах команды: фонд оплаты труда, конференции, обучение
  • Помогать команде: проводить регулярные встречи по продукту, приоритизировать задачи, координировать межкомандные взаимодействия
  • Заботиться о развитии команды, мотивировать сотрудников и улучшать рабочий процесс

Наши ожидания от кандидатов

  • Схожий опыт работы в IT, либо желание очень быстро освоить новую предметную область
  • Опыт системного администрирования или разработки веб-сервисов на Linux
  • Понимание бизнеса компании и рынка IT-услуг (хостинг, дата-центры, облачные сервисы)
  • Умение четко формулировать требования
  • Способность смотреть на продукт глазами клиента
  • Владение английским языком (способность анализировать зарубежные рынки, приложения и документацию)
  • Развитые аналитические способности
  • Проактивность, инициативность и стратегическое видение
  • Отличные коммуникативные навыки и умение вести переговоры

Будет плюсом

  • Опыт работы с Kubernetes и контейнерами
  • Понимание CI\CD
  • Понимание принципов построения сетей
  • Опыт публичных выступлений

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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