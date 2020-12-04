Product Manager (Managed Kubernetes)

Приглашаем продакт-менеджера для развития PaaS-продуктов компании.

Наше Облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал — поэтому мы находимся в поиске ребят, которые могут помогать ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Один из продуктов Managed Kubernetes — это продукт для инженеров, который позволяет разворачивать и управлять любыми приложениями в контейнерах, не тратя время на инфраструктуру, развертывание и обслуживание кластера, экономя ресурсы и сокращая time 2 market. Kubernetes на текущий момент самая популярная платформа для управления приложениями в контейнерах. На наш взгляд у Kubernetes есть огромный потенциал роста в России и зарубежом. Мы планируем расширять экосистему PaaS и другими смежными продуктами.

Мы ищем тех, кому интересны современные DevOps решения, тех кто любит вникать в технические детали, общаться с клиентами, следить за метриками продуктов и взаимодействовать с командами аналитики, разработки и маркетинга для достижения продуктовых целей.

Мы ожидаем, что сотрудник на этой позиции формирует свое видение на основе современных трендов инженерных практик, аналитики, потребностей клиентов, а не только исходя из своего понимания или опыта.