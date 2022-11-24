Back office

Младший специалист АХО

Москва
Фиксированный
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Москва
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты) и одноразовой посуды на кофе-поинтах
  • Ежедневное поддержание чистоты кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах
  • Своевременная уборка на кофе-поинтах
  • Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
  • Мониторинг рынка для поиска и выбора поставщика при осуществлении закупок
  • Закупка хозяйственных товаров
  • Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
  • Подготовка рабочих мест для новых сотрудников
  • Взаимодействие с контрагентами. Заключение и согласование договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
  • Заказ грузчиков и машин по запросам сотрудников на перемещение оборудования

Наши ожидания:

  • Вы имеете опыт работы на аналогичной позиции
  • Вы умеете работать с ПК
  • Аккуратность и внимательность - ваше второе имя
  • Вы любите и умеете работать в команде
  • Вы вежливый, отзывчивый и неравнодушный человек

Знание систем/программ:

  • Jira, Сonfluence

      • Про условия:

      • Официальное оформление, белая зарплата
      • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00

      Про здоровье и спорт:

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие:

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг:

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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