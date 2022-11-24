Младший специалист АХО

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Москва
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты) и одноразовой посуды на кофе-поинтах
- Ежедневное поддержание чистоты кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах
- Своевременная уборка на кофе-поинтах
- Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
- Мониторинг рынка для поиска и выбора поставщика при осуществлении закупок
- Закупка хозяйственных товаров
- Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
- Подготовка рабочих мест для новых сотрудников
- Взаимодействие с контрагентами. Заключение и согласование договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
- Заказ грузчиков и машин по запросам сотрудников на перемещение оборудования
Наши ожидания:
- Вы имеете опыт работы на аналогичной позиции
- Вы умеете работать с ПК
- Аккуратность и внимательность - ваше второе имя
- Вы любите и умеете работать в команде
- Вы вежливый, отзывчивый и неравнодушный человек
Знание систем/программ:
- Jira, Сonfluence
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про условия:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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