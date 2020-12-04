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Маркетинг и PR

Продюсер мероприятий

В команде маркетинга Selectel открыта позиция продюссера мероприятий. На этой позиции вам предстоит заниматься полным циклом продвижения компании через мероприятия, оценивать и наращивать его эффективность.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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В команде маркетинга Selectel открыта позиция продюссера мероприятий. На этой позиции вам предстоит заниматься полным циклом продвижения компании через мероприятия, оценивать и наращивать его эффективность.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Формировать event-стратегию в соответствии с бизнес-задачами компании и с уклоном в продвижение продуктов и бренда Selectel

  • Искать актуальные темы, оценивать потенциальный интерес аудитории, подбирать спикеров по теме, выбирать соответствующий формат проведения мероприятий

  • Придумывать концепции мероприятий и сотрудничать с писателями, дизайнерами, редакторами, аналитиками, менеджерами продуктов для того, чтобы мероприятия были полезными для аудитории и компании

  • Продюсировать вебинары и мероприятия (выставки, конференции, образовательные курсы, хакатоны, спецпроекты): продумывать структуру, работать со спикерами и воронкой продаж (привлекать новые лиды, работать с аудиторией после вебинара)

  • Следить за российской и зарубежной индустрией: искать актуальные мероприятия, тренды, изучать рынок и делать аналитические материалы

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы ивент-менеджером/ PMM / продюссером конференций

  • Опыт организации it- мероприятий (хакатоны, митапы, it-конференции)

  • Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами

  • Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных

  • Понимание продуктового маркетинга и продуктового менеджмента

  • Способность понимать предпочтения и потребности аудитории, понимание, как связать цели бизнеса и интересы аудитории

  • Опыт работы в IT компании, в b2b сегменте

  • Насмотренность (ивенты, EdTech, желательно в IT и технологиях), вы следите за трендами в индустрии, последними новостями (и знаете, где и как это можно сделать)

  • Опыт работы с продакшеном

  • Отличные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные

Будет плюсом

  • Интерес к IT и знание основных лидеров мнений в этой сфере

  • Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса

  • Понимание и интерес к продуктовой разработке

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.