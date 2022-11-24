Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации ОЭ МСК Берзарина

Москва
Сменный
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Москва
Сменный

На этой позиции вам предстоит:

  • Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ
  • Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий
  • Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ
  • Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб
  • Участие в плановых работах и ТО
  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию электрической схемы серверных шкафов, базовый монтаж оборудования
  • Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (СКУД, Вентустановки, ДГУ, ИБП)
  • Оперативные переключения в ЭУ, изменение уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных.
  • Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ

Наши ожидания:

  • Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
  • Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
  • Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей.
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE
  • Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ

Про условия:

  • Официальное оформление, белая заработная плата
  • Ежемесячная премия по результатам выполнения работы
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • На период испытательного срока график работы пятидневный, после - сменный график 2/2

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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