Инженер по эксплуатации ОЭ МСК Берзарина

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Москва
Сменный
На этой позиции вам предстоит:
- Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ
- Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий
- Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ
- Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб
- Участие в плановых работах и ТО
- Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию электрической схемы серверных шкафов, базовый монтаж оборудования
- Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (СКУД, Вентустановки, ДГУ, ИБП)
- Оперативные переключения в ЭУ, изменение уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных.
- Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
Наши ожидания:
- Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
- Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
- Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей.
- Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE
- Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ
Про условия:
- Официальное оформление, белая заработная плата
- Ежемесячная премия по результатам выполнения работы
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- На период испытательного срока график работы пятидневный, после - сменный график 2/2
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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