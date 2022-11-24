Специалист по сопровождению платежных операций

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Санкт-Петербург
Сменный
На этой позиции вам предстоит:
- Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С
- Производить проверку и выполнять необходимые действия с услугами для корректного биллинга предоставляемых клиентам сервисов
- Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками. Принимать меры к корректировке возникающих расхождений
- Контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела и взаимодействовать с проектными командами
- Вести активную работу с биллинговой системой
- Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности
- Вести реестр оказания клиентам отдельных услуг, выставлять счета на оплату таких услуг
- Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО
- Обрабатывать отказы в подписании документов в ЭДО, запросы на уточнение и иные ошибок в отправке исходящих документов. Своевременно устранять возникающие проблемы
Наши ожидания:
- Знание основ финансового и хозяйственного законодательства
- Умение работать в режиме многозадачности и хорошие навыки тайм-менеджмента
- Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объемами информации
- Высокий уровень самостоятельности
- Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, опыт работы с системами электронного документооборота
- Опыт работы в биллинговых системах
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начала рабочего дня с 9-00 до 10-00
- Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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