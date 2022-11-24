Back office

Специалист по сопровождению платежных операций

Санкт-Петербург
Сменный
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Санкт-Петербург
Сменный

На этой позиции вам предстоит:

  • Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С
  • Производить проверку и выполнять необходимые действия с услугами для корректного биллинга предоставляемых клиентам сервисов
  • Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками. Принимать меры к корректировке возникающих расхождений
  • Контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела и взаимодействовать с проектными командами
  • Вести активную работу с биллинговой системой
  • Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности
  • Вести реестр оказания клиентам отдельных услуг, выставлять счета на оплату таких услуг
  • Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО
  • Обрабатывать отказы в подписании документов в ЭДО, запросы на уточнение и иные ошибок в отправке исходящих документов. Своевременно устранять возникающие проблемы

Наши ожидания:

  • Знание основ финансового и хозяйственного законодательства
  • Умение работать в режиме многозадачности и хорошие навыки тайм-менеджмента
  • Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объемами информации
  • Высокий уровень самостоятельности
  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, опыт работы с системами электронного документооборота
  • Опыт работы в биллинговых системах

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начала рабочего дня с 9-00 до 10-00
  • Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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