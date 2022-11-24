Старший рекрутер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного рекрутера, прокачавшего навыки поиска и оценки сотрудников, для участия в развитиии одного из крупнейших облачных провайдеров в России.
Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.
Работа в команде рекрутинга Selectel — это:
- Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Мы открыты и гибки для новых инициатив и креатива
- Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутер и внутренний заказчик работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа
- Нескучно. Рекрутер в компании работает на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников. Круг задач и траектория развития зависит лишь от целей и амбиций
- Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Полным циклом подбора персонала: от снятия вакансии до успешного найма кандидатов
- Использовать все источники и методы поиска, от стандартного hh до узко-профильных форумов, чатов и любых мест, где могут быть интересные нам кандидаты
- Экспертной оценкой кандидатов (комплексное заключение, рекомендации для руководителей по будущей работе с сотрудником)
- Выстраивать партнерские отношения с нанимающими менеджерами
- Участвовать в разработке и внедрении новых инструментов рекрутинга
- Участвовать в организации присутствия компании в HR и IT-конференциях: подготовка промо-материалов с отделом маркетинга, концепции - с ивент-отделом, представление компании и рекрутинг на таких ивентах
- Аналитикой рынка труда
- Участвовать в других проектах HR отдела
Наши ожидания:
- Рекрутинг - это то, чем вам интересно заниматься
- Вы умеете пользоваться нестандартными инструментами рекрутинга/хантинга, а профессиональные и социальные сети для вас уже стали классическими ресурсами
- Вы знакомы с различными методами оценки кандидатов и эффективно применяете их на практике
- Вы владеете техниками проведения интервью, а также умеете создать комфортную атмосферу на встречах
- Вы проактивны
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса