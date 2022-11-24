Старший рекрутер

Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного рекрутера, прокачавшего навыки поиска и оценки сотрудников, для участия в развитиии одного из крупнейших облачных провайдеров в России.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.

Работа в команде рекрутинга Selectel — это:

  • Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Мы открыты и гибки для новых инициатив и креатива
  • Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутер и внутренний заказчик работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа
  • Нескучно. Рекрутер в компании работает на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников. Круг задач и траектория развития зависит лишь от целей и амбиций
  • Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды
Санкт-Петербург
Гибкий
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Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного рекрутера, прокачавшего навыки поиска и оценки сотрудников, для участия в развитиии одного из крупнейших облачных провайдеров в России.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.

Работа в команде рекрутинга Selectel — это:

  • Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Мы открыты и гибки для новых инициатив и креатива
  • Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутер и внутренний заказчик работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа
  • Нескучно. Рекрутер в компании работает на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников. Круг задач и траектория развития зависит лишь от целей и амбиций
  • Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Полным циклом подбора персонала: от снятия вакансии до успешного найма кандидатов
  • Использовать все источники и методы поиска, от стандартного hh до узко-профильных форумов, чатов и любых мест, где могут быть интересные нам кандидаты
  • Экспертной оценкой кандидатов (комплексное заключение, рекомендации для руководителей по будущей работе с сотрудником)
  • Выстраивать партнерские отношения с нанимающими менеджерами
  • Участвовать в разработке и внедрении новых инструментов рекрутинга
  • Участвовать в организации присутствия компании в HR и IT-конференциях: подготовка промо-материалов с отделом маркетинга, концепции - с ивент-отделом, представление компании и рекрутинг на таких ивентах
  • Аналитикой рынка труда
  • Участвовать в других проектах HR отдела

Наши ожидания:

  • Рекрутинг - это то, чем вам интересно заниматься
  • Вы умеете пользоваться нестандартными инструментами рекрутинга/хантинга, а профессиональные и социальные сети для вас уже стали классическими ресурсами
  • Вы знакомы с различными методами оценки кандидатов и эффективно применяете их на практике
  • Вы владеете техниками проведения интервью, а также умеете создать комфортную атмосферу на встречах
  • Вы проактивны

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.