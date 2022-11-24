QA

Инженер по тестированию аппаратного обеспечения

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Тестирование различных серверных комплектующих
  • Диагностика\Troubleshooting серверного оборудования
  • Измерять производительность комплектующих
  • Модульное, лабораторное и Е2Е тестирование программно-аппаратных комплексов
  • Обработка обратной связи коллег по проведённым тестам
  • Помощь коллегам с уже протестированным оборудованием

Наши ожидания:

  • Опыт работы с Linux на уровне администратора
  • Навыки написания скриптов на Bash
  • Английский язык на уровне свободного чтения технической документации
  • Умение грамотно описывать баги и результаты тестирования
  • Системный подход, знание архитектуры программно-аппаратных комплексов

+100 к резюме

  • Опыт работы с Python
  • Опыт работы с серверным оборудованием
  • Понимать инициализацию и работу устройств в Linux
  • Навыки ведения документации по результатам тестирования

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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