UX-проектировщик в команду Разработки внутренних сервисов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проектировать пользовательские интерфейсы, презентовать и защищать свои решения
- Анализировать результаты своей работы и предлагать улучшения в продукте
- Совместно с PM формулировать продуктовые и интерфейсные гипотезы
- Тесно взаимодействовать с командой разработки
- Проводить качественные и количественные исследования
- Собирать и анализировать функциональные требования
- Формировать метрики успешности и отслеживать их
- Работать с внутренними и внешними пользователями
- Описывать user story, user flow, готовить спецификации
- Взаимодействовать с дизайн гильдией, развивать дизайн систему
- Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, синхронизировать свою работу с другими дизайнерами и командами разработки
Наши ожидания:
- У вас есть опыт работы от трех лет в роли проектировщика интерфейсов
- Участвовали в полном цикле разработки продукта: от формирования гипотезы до анализа внедренного решения
- Умеете находить баланс между потребностями пользователей, целями бизнеса и техническими ограничениями
- Умеете разрешать противоречия, находить компромиссы, принимать обратную связь
- Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
- Проактивны, умеете работать в команде, стремитесь улучшить пользовательский опыт и готовы брать ответственность за результаты своей работы
- Готовы показать свое портфолио и рассказать о проектах, над которыми работали
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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