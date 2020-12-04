Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Чтобы поспевать за развитием одного из крупнейших облачных провайдеров в России, ищем опытного рекрутера, прокачавшего навыки поиска и оценки сотрудников.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров, диджитал маркетологов, аналитиков и не только.

Если у вас не было опыта именно в IT-сфере - это не страшно, мы готовы делиться своей экспертизой с новыми коллегами.

Если вакансия покажется вам интересной, пожалуйста, напишите в сопроводительном письме, почему вам хотелось бы получить эту позицию и почему вы нам подходите.