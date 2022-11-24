QA

QA Engineer

Мы в поисках ручного QA Engineer, который будет тестировать интерфейсы биллинговой платформы и внутреннего портала Selectel.

Стэк: - TypeScript, html, Git, TestRail, Confluence/Jira, Playwright, Charles, Postman, Jmeter.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках ручного QA Engineer, который будет тестировать интерфейсы биллинговой платформы и внутреннего портала Selectel.

Стэк: - TypeScript, html, Git, TestRail, Confluence/Jira, Playwright, Charles, Postman, Jmeter.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проведение ручного тестирования веб-приложений
  • Проведение регрессионного тестирования в рамках релизов
  • Фиксация выявленных ошибок и дефектов в Jira
  • Составление чек-листов, тест-кейсов и других видов тестовой документации в TestRail
  • Взаимодействие с разработчиками своей и смежных команд
  • Постоянно развитие в области ручного тестирования, а в будущем и автоматического

Наши ожидания:

  • Опыт проведения ручного тестирования веб-приложений от 3 лет
  • Знания общей теории и основные парадигмы программирования
  • Опыт работы c Git
  • Понимание принципов REST

Будет плюсом:

  • Опыт разработки и проведение автотестирования веб-приложений
  • Опыт разработки на JavaScript, Typescript, CSS, HTML

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.