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Мы в поисках ручного QA Engineer, который будет тестировать интерфейсы биллинговой платформы и внутреннего портала Selectel.
Стэк: - TypeScript, html, Git, TestRail, Confluence/Jira, Playwright, Charles, Postman, Jmeter.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проведение ручного тестирования веб-приложений
- Проведение регрессионного тестирования в рамках релизов
- Фиксация выявленных ошибок и дефектов в Jira
- Составление чек-листов, тест-кейсов и других видов тестовой документации в TestRail
- Взаимодействие с разработчиками своей и смежных команд
- Постоянно развитие в области ручного тестирования, а в будущем и автоматического
Наши ожидания:
- Опыт проведения ручного тестирования веб-приложений от 3 лет
- Знания общей теории и основные парадигмы программирования
- Опыт работы c Git
- Понимание принципов REST
Будет плюсом:
- Опыт разработки и проведение автотестирования веб-приложений
- Опыт разработки на JavaScript, Typescript, CSS, HTML
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса