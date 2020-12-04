Product Marketing Manager

В команде маркетинга открыта позиция менеджера по продуктовому маркетингу (PMM). Вам предстоит стать связующим звеном между командой продукта и отделом маркетинга, исследовать продукт с разных сторон, планировать кампании по его продвижению, повышению узнаваемости и привлечению новых клиентов. Мы дадим вам свободу действий, возможность пробовать, тестировать, проводить эксперименты и запускать самые смелые кампании.
Основные задачи
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Составлять и корректировать маркетинговую стратегию для существующих и новых продуктов и услуг (основная цель - привлечение новых клиентов)
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Проводить эксперименты и масштабировать успешные идеи: разработка гипотез, тестирование и внедрение улучшений в текущие процессы
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Проектировать воронки привлечения и запускать лидген-проекты, управлять дальнейшей работой с базой пользователей
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Работать с разными маркетинговыми каналами, искать новые, придумывать и запускать специальные проекты (цель - product awareness и привлечение новых клиентов)
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Работать с пользователями (исследовать, выявлять и уточнять потребности), исследовать рынок и конкурентов, следить за трендами и адаптировать лучшие практики
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Координировать работу проектных групп для запуска маркетинговых кампаний: лидген, менеджеры продуктов, писатели, редакторы, дизайнеры, аналитики
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Анализировать полученные результаты и масштабировать успешные кейсы
От вас мы ожидаем
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Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT компании
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Уверенное владение одним из инструментов аналитики (Я.Метрика, Analytics, PowerBI, Roistat)
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Базовое понимание работы каналов привлечения клиентов (SEO, PPC, Email)
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Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами
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Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных
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Вы следите за трендами в индустрии, последними новостями (и знаете, где и как это можно сделать)
Будет преимуществом
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Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса, понимание облачных технологий на уровне пользователя
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Навыки стратегического планирования, понимание юнит-экономики, маркетинговых метрик, жизненного цикла продукта и продуктовой разработки
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Опыт успешного вывода на рынок новых продуктов/продвижения существующих продуктов
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Опыт работы в маркетинге в стартапах
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Офис в г. Санкт-Петербург, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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