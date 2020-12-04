Product Marketing Manager

В команде маркетинга открыта позиция менеджера по продуктовому маркетингу (PMM). Вам предстоит стать связующим звеном между командой продукта и отделом маркетинга, исследовать продукт с разных сторон, планировать кампании по его продвижению, повышению узнаваемости и привлечению новых клиентов. Мы дадим вам свободу действий, возможность пробовать, тестировать, проводить эксперименты и запускать самые смелые кампании.