Офис-менеджер/Специалист АХО

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Москва
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Работа с входящей корреспонденцией (письма, в том числе электронные): приём, регистрация, передача адресату
- Организация отправки и получения корреспонденции посредством курьерских служб, Почты России
- Работа с исходящей корреспонденцией: регистрация, передача, учёт, хранение
- Прием и распределение звонков
- Организация встреч посетителей и гостей
- Организация заказа, приемки и учета канцелярских товаров, расходных материалов и иных товарно-материальных ценностей, необходимых для работы офиса
- Контроль выкладки воды и канцелярских товаров в переговорных комнатах
- Разработка и ведение бюджета расходов на офисные нужды
- Контроль за надлежащим состоянием офисного оборудования и мебели, вызов специалистов для проведения ремонтных работ и иных видов технического обслуживания
- Взаимодействие с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов
- Подготовка рабочих мест для новых сотрудников, благоустройство текущих рабочих мест и офисного пространства
- Поиск и выбор поставщика при осуществлении закупок
- Взаимодействие с контрагентами по вопросам заключения и согласования договоров поставок, оказания услуг, контроль их исполнения
Наши ожидания:
- Знание основ делопроизводства
- Опыт работы на ресепшен
- Знание Microsoft Office
- Опыт работы с оргтехникой
- Опыт в процедуре поиска и выбора поставщика при осуществлении закупок
- Опыт оформления договоров
- Пунктуальность, ответственность и умение планировать свое время
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-00 до 18-00
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса