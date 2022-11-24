Ведущий инженер-схемотехник

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проектирование многослойных печатных плат в среде Altium Designer или аналогичной
- Цифровых схем (микроконтроллеры‚ микропроцессоры‚ интерфейсы USB‚ Ethernet и т.д.)
- Аналоговых схем (АЦП‚ ЦАП‚ ОУ и т.д.)‚ в т.ч. и сильноточные (до 100А)
- Выпуск КД (в т.ч. 3D) и тд.
- Сопровождение производства
Наши ожидания:
- Опыт проектирования цифровых‚ аналоговых‚ силовых и смешанных печатных плат в среде Altium Designer не менее 3 лет
- Понимание требований ЭМС
- Опыт проектирования с использованием высокоскоростных интерфейсов(Ethernet, USB и пр.)
- Опыт использования высокопроизводительных микросхем в BGA корпусах с большим количеством контактов (FPGA и др.)
- Знание современной элементной базы и технических решений
- Технический английский (чтение документации)
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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