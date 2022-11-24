Backend-разработка

Ведущий инженер-схемотехник

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проектирование многослойных печатных плат в среде Altium Designer или аналогичной
  • Цифровых схем (микроконтроллеры‚ микропроцессоры‚ интерфейсы USB‚ Ethernet и т.д.)
  • Аналоговых схем (АЦП‚ ЦАП‚ ОУ и т.д.)‚ в т.ч. и сильноточные (до 100А)
  • Выпуск КД (в т.ч. 3D) и тд.
  • Сопровождение производства

Наши ожидания:

  • Опыт проектирования цифровых‚ аналоговых‚ силовых и смешанных печатных плат в среде Altium Designer не менее 3 лет
  • Понимание требований ЭМС
  • Опыт проектирования с использованием высокоскоростных интерфейсов(Ethernet, USB и пр.)
  • Опыт использования высокопроизводительных микросхем в BGA корпусах с большим количеством контактов (FPGA и др.)
  • Знание современной элементной базы и технических решений
  • Технический английский (чтение документации)

Про условия:

  • ​​​​Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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