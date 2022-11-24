Backend-разработка

Ведущий разработчик системного ПО

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разработка системного ПО для серверного и телекоммуникационного оборудования, как с нуля, так и портирование opensource решений
  • Поиск решений, создание архитекруты ПО
  • Выбор технологии, написание и тестирование кода, отладка на реальном железе
  • В дальнейшем, набор и управление командой разработчиков

Наши ожидания:

  • Высшее техническое образование (лучше - радиотехника, вычислительная техника)
  • Отличное знание С и С++ или Rust, умение применять разные подходы, при разработке встраиваемого ПО
  • Опыт работы с разными процессорными архитектурами
  • Зниние, что такое загрузчик и особенности его применения
  • Опыт портирования встроенных ОС (Linux как минимум)
  • Опыт с интерфейсами SPI/UART/I2C/PCIe/DDRx
  • Представление о базовых узлах hardware в серверном или телекоммуникационном оборудовании
  • Готовность самостоятельно разрабатывать протоколы различного уровня
  • Владение английским языком на уровне чтения технической документации

Про условия:

  • ​​​​Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Ведущий инженер-схемотехник

Санкт-Петербург

Backend-разработка

Python-разработчик в команду Биллинговой платформы

Санкт-Петербург / Удаленно

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.