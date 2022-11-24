Pre-sale менеджер в Узбекистан

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Мы в поисках Pre-sale менеджера (Узбекистан) в команду специальных проектов и клиентских решений!
Команда решает следующие задачи:
- Помогает потенциальным клиентам в новых регионах Selectel максимально успешно стать действующими клиентами Selectel
- Отвечает на технические вопросы, онбордит клиентов (подбирает техническое решение и подходящие продукты), участвует во встречах с клиентами и в демонстрации продуктов.
- Помогает коллегам из департамента развития бизнеса при взаимодействии с клиентами.
- Взаимодействует с департаментом продуктов по работе с клиентами в Узбекистане и других регионах, дают обратную связь по использованию продуктов и потенциальным возможностям развития Selectel.
Почему будет интересно работать?
- Быстро развивающееся направление: регион в Узбекистане растет по выручке в среднем по 15-20% от месяца к месяцу. Цифровизация экономики идет полным ходом, в страну приходит все больше иностранных компаний, которым требуется надежная инфраструктура, и мы на данный момент одни из тех, кто может предоставить наиболее качественные услуги там. А для вас - предложить интересные задачи и профессиональный рост.
- Возможность прокачать скиллы в продуктах компании и не только: вакансия находится на стыке сразу нескольких областей - помощи коллегам из Деп-а развития бизнеса, консультации клиентов по продуктам и общения с продуктовыми командами. То есть за краткое время можно получить огромный опыт разноплановой работы и прокачать хард + софт-скиллы. Скучно не будет :)
- Новые впечатления: вакансия предполагает релокацию в Ташкент. А значит - много солнца и тепла, вкусные фрукты и плов, а также современный мегаполис со всеми плюшками - от сервисов доставки до спортзалов, парков и кафе.
город не указан
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Главное - работать в команде с менеджером продаж и сделать так, чтобы клиент в Узбекистане из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен взаимодействием с нами, нашим качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.
- Осуществлять Pre-sale поддержку (консультация по возможностям продуктов компании, техническая поддержка сотрудников отдела продаж, участие в переговорах с клиентами)
- Совместно с коллегами из Деп-а развития бизнеса выяснить стартовые потребности клиента, выяснить все технические и юридические аспекты, привлечь коллег-архитекторов клиентских решений и другие продуктовые отделы для решения этих задач.
- Вести проекты клиентов - создавать план проекта, организовывать все процессы по проекту и быстро адаптироваться при любых изменениях
- Общаться и много коммуницировать с коллегами из других департаментов, уметь найти решение сложной технической задачи в интересах клиента (например, решение трудных задач с закупкой и поиском оборудования)
- Решать проблемы клиента с онбордингом, передавать клиента дальше коллегам из отдела заботы о клиентах и аккаунт-менеджерам
Наши ожидания:
- Быть готовым релоцироваться в Ташкент - вакансия не подразумевает удаленной работы из офисов в Санкт-Петербурге и Москве
- Иметь 2 года опыта работы на смежных рынках - дата-центры, облака
- Иметь базовый технический бэкграунд - без него будет достаточно сложно разобраться в том, какие именно продукты мы предлагаем и в чем их преимущества
- Быть готовым быстро обучаться новому - клиенты приходят с различными запросами и задача менеджера проекта - совместно с другими коллегами суметь такое решение упаковать и помочь клиенту выбрать нас
- Уметь структурировано и понятно для коллег и клиента определить этапы реализации проекта, сроки и дедлайны
- Не стесняться проявлять инициативу и быть проактивным
Будет плюсом:
- Уметь хорошо разбираться в продуктах компании, чтобы предложить наиболее адекватное решение и сделать это компетентно
- Уметь структурированно и понятно для коллег и клиента определить этапы реализации проекта, сроки и дедлайны.
- Внимание к деталям - поскольку у клиентов могут достаточно комплексные проекты, то приходится учитывать множество аспектов - от организационных до технических (представлять, какие возможности есть у этой конфигурации серверов, что можно реализовать для клиента и чего нельзя).
- Не стесняться проявлять инициативу и быть проактивным - клиент не всегда приходит с готовым запросом, и гораздо чаще ждет то, что мы сами предложим для решения его задачи. Уметь объяснить клиенту возможности подходящих для его задач продуктов и то, как именно они ему помогут - крайне необходимый и ценный навык
- Обладать навыками многозадачности и тайм-менеджмента - срок реализации проектов начинается от 2-3 и может длиться до 12 месяцев, и неизбежно в некоторый момент проекты будут накладываться друг на друга, и умение правильно расставлять приоритеты и планировать время очень пригодится
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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