Практикант в инженерно-технический отдел

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Дубровка
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Работать с серверным и сетевым оборудованием
- Собирать и тестировать серверное оборудование
- Диагностировать и устранять неполадки
- Выстраивать СКС и работать с оптическим волокном
- Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами
Наши ожидания:
- Выпускник технического ВУЗа
- Знания основ работы с OC Linux
- Желание погрузиться в специфику работы дата-центра
Будет плюсом
- Знание сетевых технологий, оборудование Juniper, Cisco, Huawei
- Опыт монтажной работы
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса