Дежурный системный администратор облачной платформы

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.
Дежурная служба обрабатывает сообщения мониторинга инфраструктуры облака, реагирует на сбои и аварии самостоятельно либо с привлечением профильных коллег, а также помогает в решении сложных задач технической поддержке.
Чем предстоит заниматься
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Администрировать огромную облачную инфраструктуру на базе Openstack, поддерживая работу сервиса и решая задачи клиентов
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Работать с системами хранения данных на базе Ceph, чтобы данные клиентов были доступны им быстро и в любое время
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Координировать и проводить плановые работы, делая облако быстрее и стабильнее
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Анализировать сообщения мониторинга и реагировать на них
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Оперативно устранять сбои, чтобы проекты клиентов облака работали и приносили им пользу
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Обслуживать облачную инфраструктуру совместно с сотрудниками дата-центров, чтобы ее надежность была на высоте
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Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке.
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Актуализировать документацию и инструкции, автоматизировать внутренние рабочие процессы
От вас мы ожидаем
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Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранив ее первопричину
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Вы умеете администрировать ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim
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Вы работали с серверным и сетевым оборудованием
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Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP
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Использовали в работе реляционные СУБД: MySQL, Postgresql и пр.
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Владеете инструментами командной разработки: git, github/gitlab, review
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Понимаете принципы, имеете практический опыт работы с инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
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Работали с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus и пр.
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Есть понимание и опыт работы с инструментами виртуализации: KVM/Libvirt/QEMU
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Вам приходилось использовать инструменты для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello, Miro и др.
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У вас был опыт работы на позиции тимлида или старшего/ведущего специалиста
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Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Плюсом будет
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Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним
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Владение английским на уровне, достаточном для чтения документации
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Опыт работы в сфере телекоммуникаций или хостинга
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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