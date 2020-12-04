Дежурный системный администратор облачной платформы

Чем предстоит заниматься

Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке.

Обслуживать облачную инфраструктуру совместно с сотрудниками дата-центров, чтобы ее надежность была на высоте

Оперативно устранять сбои, чтобы проекты клиентов облака работали и приносили им пользу

Анализировать сообщения мониторинга и реагировать на них

Координировать и проводить плановые работы, делая облако быстрее и стабильнее

Работать с системами хранения данных на базе Ceph, чтобы данные клиентов были доступны им быстро и в любое время

Администрировать огромную облачную инфраструктуру на базе Openstack, поддерживая работу сервиса и решая задачи клиентов

От вас мы ожидаем

Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранив ее первопричину

Вы умеете администрировать ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim

Вы работали с серверным и сетевым оборудованием

Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP

Использовали в работе реляционные СУБД: MySQL, Postgresql и пр.

Владеете инструментами командной разработки: git, github/gitlab, review

Понимаете принципы, имеете практический опыт работы с инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins

Работали с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus и пр.

Есть понимание и опыт работы с инструментами виртуализации: KVM/Libvirt/QEMU

Вам приходилось использовать инструменты для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello, Miro и др.

У вас был опыт работы на позиции тимлида или старшего/ведущего специалиста