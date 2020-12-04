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Системное администрирование

Дежурный системный администратор облачной платформы

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба обрабатывает сообщения мониторинга инфраструктуры облака, реагирует на сбои и аварии самостоятельно либо с привлечением профильных коллег, а также помогает в решении сложных задач технической поддержке.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба обрабатывает сообщения мониторинга инфраструктуры облака, реагирует на сбои и аварии самостоятельно либо с привлечением профильных коллег, а также помогает в решении сложных задач технической поддержке.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Чем предстоит заниматься

  • Администрировать огромную облачную инфраструктуру на базе Openstack, поддерживая работу сервиса и решая задачи клиентов

  • Работать с системами хранения данных на базе Ceph, чтобы данные клиентов были доступны им быстро и в любое время

  • Координировать и проводить плановые работы, делая облако быстрее и стабильнее

  • Анализировать сообщения мониторинга и реагировать на них

  • Оперативно устранять сбои, чтобы проекты клиентов облака работали и приносили им пользу

  • Обслуживать облачную инфраструктуру совместно с сотрудниками дата-центров, чтобы ее надежность была на высоте

  • Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке.

  • Актуализировать документацию и инструкции, автоматизировать внутренние рабочие процессы

От вас мы ожидаем

  • Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранив ее первопричину

  • Вы умеете администрировать ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim

  • Вы работали с серверным и сетевым оборудованием

  • Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP

  • Использовали в работе реляционные СУБД: MySQL, Postgresql и пр.

  • Владеете инструментами командной разработки: git, github/gitlab, review

  • Понимаете принципы, имеете практический опыт работы с инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins

  • Работали с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus и пр.

  • Есть понимание и опыт работы с инструментами виртуализации: KVM/Libvirt/QEMU

  • Вам приходилось использовать инструменты для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello, Miro и др.

  • У вас был опыт работы на позиции тимлида или старшего/ведущего специалиста

  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме

Плюсом будет

  • Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним

  • Владение английским на уровне, достаточном для чтения документации

  • Опыт работы в сфере телекоммуникаций или хостинга

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.