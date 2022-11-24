Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации

Санкт-Петербург
Сменный
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Санкт-Петербург
Сменный

На этой позиции вам предстоит:

  • Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и проведение плановых работ
  • Расследование инцидентов, устранение аварий и минимизация их последствий
  • Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ
  • Локальный ремонт/замена коммутационных аппаратов в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб
  • Участие в плановых работах и ТО
  • Разработка бланков оперативных переключений
  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов
  • Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий инфраструктуры ЦОД
  • Оперативные переключения в ЭУ, контроль работ проводимых в серверных
  • Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
  • Работа на грузовых лифтах

Наши ожидания:

  • Профильное образование
  • Опыт работы по специальности не менее 3-х лет
  • Действующая группа по электробезопасности в качестве оперативно-ремонтного персонала не ниже 3-й
  • Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
  • Опыт работы с дизель-генераторными установками

Будет плюсом:

  • Аккуратность и внимательность к деталям
  • Знание ПК на уровне уверенного пользователя
  • Способность быстро обучаться
  • Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
  • Умение читать техническую документацию на английском языке
  • Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Официальное оформление, белая заработная плата и премия по результатам работы
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • 5-тидневная рабочая неделя с 09:30 до 18:30 (8-часовой рабочий день + 1 час на обед). После прохождения срока испытания - перевод в сменный график 2/2 (дневные и ночные смены - с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00)
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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