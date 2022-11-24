Системное администрирование

DevOps/SRE Инженер

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем SRE инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем SRE инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Выступать владельцем надежности площадок клиентов
  • Решать инциденты на площадках клиентов -
  • Заниматься отладкой процессов CI/CD
  • Улучшать мониторинг площадок
  • Интегрироваться в команду клиента и учавствовать в разработке приложений
  • Повышать степень надежности сервисов

Наши ожидания:

  • Опыт работы с k8s, в приоритете on-premise
  • Экспертное знание линукс
  • Навыки дебаггинга систем
  • Умение не только "тушить пожары", но и предотвращать их появление в будущем

Знание систем/программ:

  • k8s, gitlab-ci, docker, consul, haproxy, werf, psql, patroni, percona, redis, rabbitmq, cri-o, python, bash, golang, victoria metrics, grafana, telegraf, prometheus, zabbix.

      • Будет плюсом:

      • Опыт отладки систем мониторинга
      • Опыт программирования на языках: Bash, Python, Golang, PHP
      • Опыт настройки и тюнинга кластеров БД (psql, mysql)
      • Знание promql и опыт настройки алертов

      Про здоровье и спорт:

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие:

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг:

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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