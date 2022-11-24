DevOps/SRE Инженер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем SRE инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Выступать владельцем надежности площадок клиентов
- Решать инциденты на площадках клиентов -
- Заниматься отладкой процессов CI/CD
- Улучшать мониторинг площадок
- Интегрироваться в команду клиента и учавствовать в разработке приложений
- Повышать степень надежности сервисов
Наши ожидания:
- Опыт работы с k8s, в приоритете on-premise
- Экспертное знание линукс
- Навыки дебаггинга систем
- Умение не только "тушить пожары", но и предотвращать их появление в будущем
Знание систем/программ:
- k8s, gitlab-ci, docker, consul, haproxy, werf, psql, patroni, percona, redis, rabbitmq, cri-o, python, bash, golang, victoria metrics, grafana, telegraf, prometheus, zabbix.
- Опыт отладки систем мониторинга
- Опыт программирования на языках: Bash, Python, Golang, PHP
- Опыт настройки и тюнинга кластеров БД (psql, mysql)
- Знание promql и опыт настройки алертов
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Будет плюсом:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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