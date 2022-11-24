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Мы в поисках Compliance Officer!
У вас будет возможность присоединиться к созданию системы Compliance с нуля!
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного и др. законодательств, другим принятым на себя организацией обязательствам
- Разработка и внедрение стандартов, включая контроль за их исполнением
- Идентификация комплаенс-рисков
- Проведение проверок правильности идентификации рисков, соблюдения процедур сотрудниками
- Аудит и идентификация комплаенс-структуры
- Мониторинг юридических рамок и комплаенс-ценностей
- Тренинги и обучение сотрудников
- Рассмотрение поступивших писем о нарушениях, проведение расследования, принятие мер по устранению последствий и предотвращению возникновения таких рисков в будущем
- Автоматизация комплаенс-функции
- Согласование сделок, проверка партнеров
Наши ожидания:
- Опыт работы в риск-менеджменте и/или комплаенс-менеджменте от 3-6 лет
- Опыт разработки регламентов, политик, стандартов
- Навыки внедрения и автоматизации бизнес-процессов, контроля защиты информации
- Самостоятельность, внимательность к деталям, высокие аналитические способности, системное мышление, умение работать с большим количеством информации
- Высокая степень ответственности
- Высшее образование по экономике и/или юриспруденции
- Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в сфере комплаенса
Будет плюсом:
- Знания в вопросах AML, FCPA, UKBA
Знание английского языка
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса