Финансы и юриспруденция

Compliance Officer

Мы в поисках Compliance Officer!

У вас будет возможность присоединиться к созданию системы Compliance с нуля!


Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Compliance Officer!

У вас будет возможность присоединиться к созданию системы Compliance с нуля!


Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного и др. законодательств, другим принятым на себя организацией обязательствам
  • Разработка и внедрение стандартов, включая контроль за их исполнением
  • Идентификация комплаенс-рисков
  • Проведение проверок правильности идентификации рисков, соблюдения процедур сотрудниками
  • Аудит и идентификация комплаенс-структуры
  • Мониторинг юридических рамок и комплаенс-ценностей
  • Тренинги и обучение сотрудников
  • Рассмотрение поступивших писем о нарушениях, проведение расследования, принятие мер по устранению последствий и предотвращению возникновения таких рисков в будущем
  • Автоматизация комплаенс-функции
  • Согласование сделок, проверка партнеров

Наши ожидания:

  • Опыт работы в риск-менеджменте и/или комплаенс-менеджменте от 3-6 лет
  • Опыт разработки регламентов, политик, стандартов
  • Навыки внедрения и автоматизации бизнес-процессов, контроля защиты информации
  • Самостоятельность, внимательность к деталям, высокие аналитические способности, системное мышление, умение работать с большим количеством информации
  • Высокая степень ответственности
  • Высшее образование по экономике и/или юриспруденции
  • Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в сфере комплаенса

Будет плюсом:

  • Знания в вопросах AML, FCPA, UKBA

  • Знание английского языка

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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