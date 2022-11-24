Руководитель отдела внутренних коммуникаций

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Команда развития бренда работодателя ищет Тимлида отдела внутренних коммуникаций. Для нас внутренние коммуникации — важная стратегическая функция. Это не только про зажигательные корпоративы и веселые тимбилдинги, но и про осмысленную работу с сотрудниками и бизнесом.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Управление корпоративной культурой и, при необходимости, ее актуализация
- Работа с метриками вовлеченности и лояльности сотрудников (собирать фидбэк от коллег, анализировать причины увольнения, выделять систематические проблемы и предлагать улучшения)
- Трансляция EVP-стратегию коллегам и топ-менеджерам, а также участие в ее развитии
- Формирование коммуникационной стратегии, анализ ее эффективности
- Выстраивание системы обратной связи сверху вниз и снизу вверх
- Развитие менеджмента как внутренних коммуникаторов, работа с лидерами мнений
- Внедрение новых и совершенствование текущих инструментов и каналов коммуникации
- Развитие команды внутренних коммуникаций
- Планирование бюджета направления, контроль за его исполнением
Наши ожидания:
- Имеете более 3 лет опыта во внутренних коммуникациях (желательно в IT)
- Умеете организовывать масштабные ивенты (500+ человек)
- Талантливый коммуникатор: умеете писать понятные тексты, проводить встречи, выступать
- Лидер по натуре, инициативны, креативны, не любите инертность и “так исторически сложилось”
- Доброжелательны и неравнодушны к людям, но также объективны и умеете говорить “нет”
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня с 9-00 до 12:00 и гибридный формат работы
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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