HR

Руководитель отдела внутренних коммуникаций

Команда развития бренда работодателя ищет Тимлида отдела внутренних коммуникаций. Для нас внутренние коммуникации — важная стратегическая функция. Это не только про зажигательные корпоративы и веселые тимбилдинги, но и про осмысленную работу с сотрудниками и бизнесом.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда развития бренда работодателя ищет Тимлида отдела внутренних коммуникаций. Для нас внутренние коммуникации — важная стратегическая функция. Это не только про зажигательные корпоративы и веселые тимбилдинги, но и про осмысленную работу с сотрудниками и бизнесом.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Управление корпоративной культурой и, при необходимости, ее актуализация
  • Работа с метриками вовлеченности и лояльности сотрудников (собирать фидбэк от коллег, анализировать причины увольнения, выделять систематические проблемы и предлагать улучшения)
  • Трансляция EVP-стратегию коллегам и топ-менеджерам, а также участие в ее развитии
  • Формирование коммуникационной стратегии, анализ ее эффективности
  • Выстраивание системы обратной связи сверху вниз и снизу вверх
  • Развитие менеджмента как внутренних коммуникаторов, работа с лидерами мнений
  • Внедрение новых и совершенствование текущих инструментов и каналов коммуникации
  • Развитие команды внутренних коммуникаций
  • Планирование бюджета направления, контроль за его исполнением

Наши ожидания:

  • Имеете более 3 лет опыта во внутренних коммуникациях (желательно в IT)
  • Умеете организовывать масштабные ивенты (500+ человек)
  • Талантливый коммуникатор: умеете писать понятные тексты, проводить встречи, выступать
  • Лидер по натуре, инициативны, креативны, не любите инертность и “так исторически сложилось”
  • Доброжелательны и неравнодушны к людям, но также объективны и умеете говорить “нет”

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня с 9-00 до 12:00 и гибридный формат работы
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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