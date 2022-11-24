Руководитель отдела внутренних коммуникаций

Команда развития бренда работодателя ищет Тимлида отдела внутренних коммуникаций. Для нас внутренние коммуникации — важная стратегическая функция. Это не только про зажигательные корпоративы и веселые тимбилдинги, но и про осмысленную работу с сотрудниками и бизнесом.