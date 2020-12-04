Старший сетевой инженер

Задачи на этой позиции

Заниматься администрированием сети нашего дата-центра

Участвовать в инсталляции, настройке и сопровождении сетевого оборудования вендоров: Juniper, Extreme/Brocade, Arista, Huawei, H3C, Cisco etc.

Участвовать в диагностике и устранении сетевых инцидентов

Проводить тестирования сетевого оборудования под различные задачи

Поддерживать и развивать IP-фабрики (Leaf-Spine архитектура) на базе оборудования Brocade, в дальнейшем рассматривать иных вендоров

Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть

Опыт администрирования крупных сетей передачи данных (операторы связи или крупный корпоративный сегмент) - от 2 лет

Опыт администрирования сетевого оборудования (Cisco, Juniper, Huawei, Extreme/Brocade, etc.) - от 3 лет

Знание сетевых технологий на уровне близком к CCNP или JNCIS–ENT/SP

Уверенное понимание и опыт использования следующих протоколов и технологий: OSPF, BGP, IS-IS, L2/L3 VPN, QinQ, MCLAG, VRRP

Уверенное владение инструментами сетевой диагностики (встроенные и внешние средства анализа и отладки)

Понимание особенностей эксплуатации больших виртуальных шасси или чего-то на базе Leaf-Spine архитектуры

Будет плюсом

Наличие сертификатов сетевых вендоров Cisco, Juniper, Huawei

Общее знакомство с технологиями MPLS, VXLAN, Leaf-Spine архитектуры

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса