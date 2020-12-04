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Старший сетевой инженер

Приглашаем Старшего сетевого инженера в нашу команду!

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Приглашаем Старшего сетевого инженера в нашу команду!

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Заниматься администрированием сети нашего дата-центра
  • Участвовать в инсталляции, настройке и сопровождении сетевого оборудования вендоров: Juniper, Extreme/Brocade, Arista, Huawei, H3C, Cisco etc.
  • Участвовать в диагностике и устранении сетевых инцидентов
  • Проводить тестирования сетевого оборудования под различные задачи
  • Поддерживать и развивать IP-фабрики (Leaf-Spine архитектура) на базе оборудования Brocade, в дальнейшем рассматривать иных вендоров

Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть

  • Опыт администрирования крупных сетей передачи данных (операторы связи или крупный корпоративный сегмент) - от 2 лет
  • Опыт администрирования сетевого оборудования (Cisco, Juniper, Huawei, Extreme/Brocade, etc.) - от 3 лет
  • Знание сетевых технологий на уровне близком к CCNP или JNCIS–ENT/SP
  • Уверенное понимание и опыт использования следующих протоколов и технологий: OSPF, BGP, IS-IS, L2/L3 VPN, QinQ, MCLAG, VRRP
  • Уверенное владение инструментами сетевой диагностики (встроенные и внешние средства анализа и отладки)
  • Понимание особенностей эксплуатации больших виртуальных шасси или чего-то на базе Leaf-Spine архитектуры

Будет плюсом

  • Наличие сертификатов сетевых вендоров Cisco, Juniper, Huawei
  • Общее знакомство с технологиями MPLS, VXLAN, Leaf-Spine архитектуры

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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