Старший сетевой инженер

Приглашаем Старшего сетевого инженера в нашу команду!
Задачи на этой позиции
- Заниматься администрированием сети нашего дата-центра
- Участвовать в инсталляции, настройке и сопровождении сетевого оборудования вендоров: Juniper, Extreme/Brocade, Arista, Huawei, H3C, Cisco etc.
- Участвовать в диагностике и устранении сетевых инцидентов
- Проводить тестирования сетевого оборудования под различные задачи
- Поддерживать и развивать IP-фабрики (Leaf-Spine архитектура) на базе оборудования Brocade, в дальнейшем рассматривать иных вендоров
Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть
- Опыт администрирования крупных сетей передачи данных (операторы связи или крупный корпоративный сегмент) - от 2 лет
- Опыт администрирования сетевого оборудования (Cisco, Juniper, Huawei, Extreme/Brocade, etc.) - от 3 лет
- Знание сетевых технологий на уровне близком к CCNP или JNCIS–ENT/SP
- Уверенное понимание и опыт использования следующих протоколов и технологий: OSPF, BGP, IS-IS, L2/L3 VPN, QinQ, MCLAG, VRRP
- Уверенное владение инструментами сетевой диагностики (встроенные и внешние средства анализа и отладки)
- Понимание особенностей эксплуатации больших виртуальных шасси или чего-то на базе Leaf-Spine архитектуры
Будет плюсом
- Наличие сертификатов сетевых вендоров Cisco, Juniper, Huawei
- Общее знакомство с технологиями MPLS, VXLAN, Leaf-Spine архитектуры
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса