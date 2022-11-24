Системный администратор

Команда инфраструктуры Облака Selectel занимается развитием и поддержкой железной инфраструктуры облака, создавая базу для всех команд разработки Облака Selectel.

За нами также инфраструктура Ceph и Объектного хранилища Selectel.

А ещё мы сами разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков. У вас точно будет возможность работы с большой железной инфраструктурой (но отвёртку держать не придётся!) и получить опыт работы с разнообразным стеком и железом, прокачать свои навыки в IaC, реализовать свои идеи по автоматизации, разобраться почему нельзя продолжать работать именно на такой версии ОС и как влияет версия драйвера сетевой карты на её производительность.

Мы предлагаем работу в дружелюбной команде, следующей принципам Agile