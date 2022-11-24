Системное администрирование

Системный администратор

Команда инфраструктуры Облака Selectel занимается развитием и поддержкой железной инфраструктуры облака, создавая базу для всех команд разработки Облака Selectel.
За нами также инфраструктура Ceph и Объектного хранилища Selectel.
А ещё мы сами разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков. У вас точно будет возможность работы с большой железной инфраструктурой (но отвёртку держать не придётся!) и получить опыт работы с разнообразным стеком и железом, прокачать свои навыки в IaC, реализовать свои идеи по автоматизации, разобраться почему нельзя продолжать работать именно на такой версии ОС и как влияет версия драйвера сетевой карты на её производительность.
Мы предлагаем работу в дружелюбной команде, следующей принципам Agile

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда инфраструктуры Облака Selectel занимается развитием и поддержкой железной инфраструктуры облака, создавая базу для всех команд разработки Облака Selectel.
За нами также инфраструктура Ceph и Объектного хранилища Selectel.
А ещё мы сами разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков. У вас точно будет возможность работы с большой железной инфраструктурой (но отвёртку держать не придётся!) и получить опыт работы с разнообразным стеком и железом, прокачать свои навыки в IaC, реализовать свои идеи по автоматизации, разобраться почему нельзя продолжать работать именно на такой версии ОС и как влияет версия драйвера сетевой карты на её производительность.
Мы предлагаем работу в дружелюбной команде, следующей принципам Agile

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проведение изменений в инфраструктуре
  • Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
  • Деплой новых серверов
  • Автоматизация работы

Наши ожидания:

  • Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
  • Опыт работы с железной инфраструктурой (30+ серверов)
  • Опыт работы с IaC на Puppet+Hiera/Ansible
  • Опыт работы с Git
  • Опыт работы в Grafana + опыт анализа метрик 
  • Знание работы Openstack, систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)
  • Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)

Знание систем/программ:

  • Ubuntu Linux
  • Puppet, Ansible, Terraform
  • Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana
  • Bash, Python
  • Openstack, Ceph

Будет плюсом:

  • Большое желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
  • Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС 
  • Опыт написания скриптов на Python/Go 
  • Опыт работы с Ceph 
  • Опыт работы с Terraform 
  • Знаком с Docker 
  • Знаком с Prometheus, Victoriametrics 
  • Есть навык работы с Graylog, ELK

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.