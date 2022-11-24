Системный администратор

Команда инфраструктуры Облака Selectel занимается развитием и поддержкой железной инфраструктуры облака, создавая базу для всех команд разработки Облака Selectel.
За нами также инфраструктура Ceph и Объектного хранилища Selectel.
А ещё мы сами разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков. У вас точно будет возможность работы с большой железной инфраструктурой (но отвёртку держать не придётся!) и получить опыт работы с разнообразным стеком и железом, прокачать свои навыки в IaC, реализовать свои идеи по автоматизации, разобраться почему нельзя продолжать работать именно на такой версии ОС и как влияет версия драйвера сетевой карты на её производительность.
Мы предлагаем работу в дружелюбной команде, следующей принципам Agile
На этой позиции вам предстоит:
- Проведение изменений в инфраструктуре
- Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
- Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
- Деплой новых серверов
- Автоматизация работы
Наши ожидания:
- Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
- Опыт работы с железной инфраструктурой (30+ серверов)
- Опыт работы с IaC на Puppet+Hiera/Ansible
- Опыт работы с Git
- Опыт работы в Grafana + опыт анализа метрик
- Знание работы Openstack, систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)
- Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)
Знание систем/программ:
- Ubuntu Linux
- Puppet, Ansible, Terraform
- Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana
- Bash, Python
- Openstack, Ceph
Будет плюсом:
- Большое желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
- Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
- Опыт написания скриптов на Python/Go
- Опыт работы с Ceph
- Опыт работы с Terraform
- Знаком с Docker
- Знаком с Prometheus, Victoriametrics
- Есть навык работы с Graylog, ELK
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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