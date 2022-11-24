Младший разработчик 1С

Мы дорабатываем типовые конфигураций 1С по методикам и стандартам.

Контролим качества кода ,повышаем зрелость программирования.

Созданием единую систему обменов между всеми информационными системами в рамках надежной шины данных с мониторингом консистентности

Используем только современные платформы, фреймворки и инструменты.

Учимся и совершенствуемся каждый день