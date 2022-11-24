Младший разработчик 1С

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы дорабатываем типовые конфигураций 1С по методикам и стандартам.
Контролим качества кода ,повышаем зрелость программирования.
Созданием единую систему обменов между всеми информационными системами в рамках надежной шины данных с мониторингом консистентности
Используем только современные платформы, фреймворки и инструменты.
Учимся и совершенствуемся каждый день
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разработка отчетов и внешних обработок по задачам таск-трекинга
- Поддержка и консультирование пользователей
- Доработка расширений типовых конфигураций по несложным задачам
- Пополнение базы знаний
Наши ожидания:
- Знание принципов работы 1С и назначение метаданных конфигурации
- Знание языка запросов 1С
- Знание СКД необходимые для построения отчетов
- Базовое понимание принципов учета в 1С
- Стремление к обучению и развитию
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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