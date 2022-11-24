Финансы и юриспруденция

Младший разработчик 1С

Мы дорабатываем типовые конфигураций 1С по методикам и стандартам.
Контролим качества кода ,повышаем зрелость программирования.
Созданием единую систему обменов между всеми информационными системами в рамках надежной шины данных с мониторингом консистентности
Используем только современные платформы, фреймворки и инструменты.
Учимся и совершенствуемся каждый день

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы дорабатываем типовые конфигураций 1С по методикам и стандартам.
Контролим качества кода ,повышаем зрелость программирования.
Созданием единую систему обменов между всеми информационными системами в рамках надежной шины данных с мониторингом консистентности
Используем только современные платформы, фреймворки и инструменты.
Учимся и совершенствуемся каждый день

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разработка отчетов и внешних обработок по задачам таск-трекинга
  • Поддержка и консультирование пользователей
  • Доработка расширений типовых конфигураций по несложным задачам
  • Пополнение базы знаний

Наши ожидания:

  • Знание принципов работы 1С и назначение метаданных конфигурации
  • Знание языка запросов 1С
  • Знание СКД необходимые для построения отчетов
  • Базовое понимание принципов учета в 1С
  • Стремление к обучению и развитию

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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