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Управление продуктами

Product Manager (Rapid Product Development)

Привет!Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.

Наши ключевые продукты — Выделенные серверы и Облако на базе OpenStack — занимают лидирующие позиции на своих рынках. Это дает нам возможность расширять свой портфель продуктов за счет исследования новых, пока еще незнакомых для нас ниш. Решением этой задачи у нас занимается отдел Rapid Product Development – в нем и открыта вакансия.

Мы ищем людей, которые готовы самостоятельно находить, исследовать, защищать, планировать и воплощать идеи новых продуктов (уровня IaaS, PaaS и даже SaaS), быстро выпускать результат на рынок, общаться с пользователями и развивать продукт дальше. Для таких людей у нас есть бюджеты, помощники в виде продуктовых аналитиков, исследователей, проектировщиков интерфейсов, выделенная команда разработчиков и мощь технической экспертизы наших ключевых продуктов.

В результате можно стать как серийным предпринимателем (последовательно запускать все новые и новые продукты), так и вырасти вместе со своим продуктом до статуса нового ключевого для компании направления. Мы будем рады и тому и другому.

Санкт-Петербург
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з/п не указана
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Привет!Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.

Наши ключевые продукты — Выделенные серверы и Облако на базе OpenStack — занимают лидирующие позиции на своих рынках. Это дает нам возможность расширять свой портфель продуктов за счет исследования новых, пока еще незнакомых для нас ниш. Решением этой задачи у нас занимается отдел Rapid Product Development – в нем и открыта вакансия.

Мы ищем людей, которые готовы самостоятельно находить, исследовать, защищать, планировать и воплощать идеи новых продуктов (уровня IaaS, PaaS и даже SaaS), быстро выпускать результат на рынок, общаться с пользователями и развивать продукт дальше. Для таких людей у нас есть бюджеты, помощники в виде продуктовых аналитиков, исследователей, проектировщиков интерфейсов, выделенная команда разработчиков и мощь технической экспертизы наших ключевых продуктов.

В результате можно стать как серийным предпринимателем (последовательно запускать все новые и новые продукты), так и вырасти вместе со своим продуктом до статуса нового ключевого для компании направления. Мы будем рады и тому и другому.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Наши ожидания от кандидатов

  • Опыт работы на схожей позиции

  • Проактивность, инициативность и стратегическое видение

  • Понимание бизнеса компании (хостинг, дата-центры, облачные сервисы) и рынка IT-услуг

  • Способность смотреть на продукт глазами клиента

  • Способность принимать решения, основываясь на данных

  • Умение четко формулировать требования

  • Хорошая обучаемость техническим аспектам продукта

  • Умение договариваться, вести дискуссию, находить компромиссы в решении сложных вопросов и отстаивать свою точку зрения

  • Важнейшим плюсом будет опыт запуска и вывода на рынок новых продуктов

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.