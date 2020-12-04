Product Manager (Rapid Product Development)

Привет!Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.

Наши ключевые продукты — Выделенные серверы и Облако на базе OpenStack — занимают лидирующие позиции на своих рынках. Это дает нам возможность расширять свой портфель продуктов за счет исследования новых, пока еще незнакомых для нас ниш. Решением этой задачи у нас занимается отдел Rapid Product Development – в нем и открыта вакансия.

Мы ищем людей, которые готовы самостоятельно находить, исследовать, защищать, планировать и воплощать идеи новых продуктов (уровня IaaS, PaaS и даже SaaS), быстро выпускать результат на рынок, общаться с пользователями и развивать продукт дальше. Для таких людей у нас есть бюджеты, помощники в виде продуктовых аналитиков, исследователей, проектировщиков интерфейсов, выделенная команда разработчиков и мощь технической экспертизы наших ключевых продуктов.

В результате можно стать как серийным предпринимателем (последовательно запускать все новые и новые продукты), так и вырасти вместе со своим продуктом до статуса нового ключевого для компании направления. Мы будем рады и тому и другому.