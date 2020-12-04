Product Manager (Rapid Product Development)

Привет!Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.
Наши ключевые продукты — Выделенные серверы и Облако на базе OpenStack — занимают лидирующие позиции на своих рынках. Это дает нам возможность расширять свой портфель продуктов за счет исследования новых, пока еще незнакомых для нас ниш. Решением этой задачи у нас занимается отдел Rapid Product Development – в нем и открыта вакансия.
Мы ищем людей, которые готовы самостоятельно находить, исследовать, защищать, планировать и воплощать идеи новых продуктов (уровня IaaS, PaaS и даже SaaS), быстро выпускать результат на рынок, общаться с пользователями и развивать продукт дальше. Для таких людей у нас есть бюджеты, помощники в виде продуктовых аналитиков, исследователей, проектировщиков интерфейсов, выделенная команда разработчиков и мощь технической экспертизы наших ключевых продуктов.
В результате можно стать как серийным предпринимателем (последовательно запускать все новые и новые продукты), так и вырасти вместе со своим продуктом до статуса нового ключевого для компании направления. Мы будем рады и тому и другому.
Наши ожидания от кандидатов
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Опыт работы на схожей позиции
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Проактивность, инициативность и стратегическое видение
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Понимание бизнеса компании (хостинг, дата-центры, облачные сервисы) и рынка IT-услуг
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Способность смотреть на продукт глазами клиента
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Способность принимать решения, основываясь на данных
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Умение четко формулировать требования
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Хорошая обучаемость техническим аспектам продукта
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Умение договариваться, вести дискуссию, находить компромиссы в решении сложных вопросов и отстаивать свою точку зрения
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Важнейшим плюсом будет опыт запуска и вывода на рынок новых продуктов
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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