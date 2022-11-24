Менеджер по продуктовому маркетингу (PMM)

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Составлять и корректировать маркетинговую стратегию для существующих и новых продуктов и услуг (основная цель - привлечение новых клиентов)
- Прогнозировать маркетинговые метрики на месяц/квартал/год, ориентироваться на них в работе, отслеживать их выполнение
- Проводить эксперименты и масштабировать успешные идеи: разработка гипотез, тестирование и внедрение улучшений в текущие процессы
- Проектировать воронки привлечения и запускать лидген-проекты, управлять дальнейшей работой с базой пользователей
- Работать с разными маркетинговыми каналами, искать новые, придумывать и запускать специальные проекты (цель - product awareness и привлечение новых клиентов)
- Работать с пользователями (исследовать, выявлять и уточнять потребности), исследовать рынок и конкурентов, следить за трендами и адаптировать лучшие практики
- Координировать работу проектных групп для запуска маркетинговых кампаний: лидген, менеджеры продуктов, писатели, редакторы, дизайнеры, аналитики
- Анализировать полученные результаты и масштабировать успешные кейсы
Наши ожидания:
- Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT компании
- Уверенное владение одним из инструментов аналитики (Я.Метрика, Analytics, PowerBI, Roistat)
- Базовое понимание работы каналов привлечения клиентов (SEO, PPC, Email)
- Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами
- Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных
- Вы следите за трендами в индустрии, последними новостями
Будет плюсом:
- Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса,
- Понимание облачных технологий на уровне пользователя
- Навыки стратегического планирования
- Опыт работы в маркетинге в стартапах
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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